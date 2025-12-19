Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Флаг Украины и Европейского Союза
© commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under CC BY 4.0
Спецоперация на Украине
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 10:40

Ночь за закрытыми дверями закончилась компромиссом: ЕС не решился трогать активы России

Саммит ЕС в Брюсселе завершился решением, которое в Европе называют вынужденным и болезненным. Об этом сообщает РЕН ТВ. Вместо конфискации замороженных российских активов и их передачи Киеву лидеры Евросоюза остановились на более осторожной схеме: использовать эти средства как залог и выдать Украине кредит под собственные гарантии — на сумму €90 млрд.

Какой вариант выбрали на саммите

По данным телеканала, европейские лидеры так и не решились на прямую конфискацию российских активов. В итоге был выбран механизм, при котором активы предполагается задействовать как обеспечение, а финансовую нагрузку берёт на себя сам Евросоюз, предоставляя Киеву кредит под гарантии европейских бюджетов.

Обсуждение затянулось, и атмосферу саммита описывали как изматывающую. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил переговоры с "пыткой на выносливость" и подчеркнул, что лидерам пришлось выдерживать марафон, который закончился уже под утро. РЕН ТВ утверждает, что формат обсуждений был максимально жёстким и проходил фактически за "запертыми дверями".

Что говорили лидеры ЕС о финансировании Украины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что договорённость позволяет "обеспечить потребности Украины в финансировании на ближайшие два года". В сюжете подчёркивается, что именно эти два года рассматриваются как ключевой горизонт бюджетной поддержки, а одобренный кредит должен покрыть значительную часть заявленных потребностей.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал принятое решение "разрывом с прошлым", пояснив, что Евросоюз впервые согласовал совместное заимствование ради последующего кредитования Украины. В РЕН ТВ интерпретируют это как шаг, который меняет привычную логику финансовой политики ЕС и делает общую долговую нагрузку фактически общеевропейской.

Почему схема воспринимается как "грустный компромисс"

Ключевой спор, по версии РЕН ТВ, развернулся вокруг идеи задействовать €210 млрд замороженных российских суверенных активов. Именно ради этого вопроса саммит, как утверждается, уходил в "ночную смену", однако план не был реализован. В результате Европа, по сути, принимает обязательства по обслуживанию крупного займа собственными резервами.

"Украина должна будет возвращать этот кредит только в том случае, если получит компенсации от России", — отметил канцлер Германии Фридрих Мерц.

В сюжете телеканала это подаётся как признание того, что финансовые риски в значительной степени остаются у европейской стороны.

Кто выступал против конфискации активов

В материале говорится, что против кражи активов у России выступали не только Венгрия и Словакия. Среди основных противников решения упоминается премьер Бельгии, где, как отмечает РЕН ТВ, хранится значительная часть этих средств. К числу стран, которые также были настроены против, телеканал относит Италию, Чехию, Мальту и, "на удивление", Францию, в банках которой тоже есть деньги россиян.

Российские военные фиксируют спад дроновой активности ВСУ — ТАСС 15.12.2025 в 4:26
Когда небо пустеет — это не случайно: на сумском направлении фиксируют тревожные признаки

В Сумской области ВСУ заметно сократили применение FPV-дронов и артиллерии. Военнослужащий рассказал, как это ощущается на передовой.

Читать полностью » Российская армия нанесла удар возмездия по энергообъектам Украины — Минобороны РФ 13.12.2025 в 18:43
Энергосеть Украины превратилась в чёрный экран: ночь, когда свет исчез повсюду

Российские войска нанесли ответный удар по энергетическим объектам Украины. Одесса и другие города остались без света, а тревога объявлялась по всей стране.

Читать полностью » Российские ПВО отразили массированную атаку беспилотников — Минобороны 13.12.2025 в 8:09
Воздушная тревога без последствий: как ПВО за одну ночь закрыла небо над шестью регионами

За ночь силы ПВО уничтожили 41 украинский беспилотник над шестью регионами России, наибольшее число целей зафиксировано в Саратовской области.

Читать полностью » В Офисе Зеленского отвергли готовность к территориальным уступкам по Донбассу 12.12.2025 в 13:44
Буферная зона оказалась теорией: в Киеве уточнили слова о демилитаризации Донбасса

В офисе Зеленского пояснили, что разговоры о демилитаризованной зоне носят теоретический характер и не означают согласия Киева на территориальные уступки.

Читать полностью » Помощник главы РФ Ушаков отверг идею референдума по Донбассу со стороны Зеленского 12.12.2025 в 13:24
Референдум не нужен: в Москве напомнили, чей Донбасс по Конституции России

В Кремле жёстко отреагировали на идею референдума по Донбассу, напомнив о конституционном статусе региона и закрытости вопроса для обсуждений.

Читать полностью » Картаполов считает, что Киев рассчитывает на продолжение финансирования от Европы — ТАСС 12.12.2025 в 4:00
Информационный фронт как спасательный круг: почему украинское руководство делает ставку на выгодную картину боевых действий

Андрей Картаполов заявил, что Киев искажает данные о ситуации на фронте, стремясь сохранить власть и добиться дополнительного финансирования от Европы.

Читать полностью » 11-я гвардейская десантно-штурмовая бригада ВДВ продолжила боевую задачу после атаки дрона — ТАСС 11.12.2025 в 5:11
Реальные герои войны: как бойцы ВДВ продолжили операцию, потеряв всё вооружение и связь

Бойцы ВДВ продолжили операцию после атаки дрона, несмотря на потерю связи и оружия. Стрелок бригады Мартин ликвидировал четверых бойцов ВСУ.

Читать полностью » Украина переживает удары по энергетическим и военно-промышленным объектам — Рамзан Кадыров 06.12.2025 в 16:34
60 целей поражено: как массированные удары Чечни ломают ключевую инфраструктуру Украины

В ответ на атаку в Грозном Рамзан Кадыров сообщил о массированных ударах по ключевым объектам Украины. В чем заключаются масштабы ущерба и последствия?

Читать полностью »

Новости
Наука
Ругательства повысили уверенность во время физических задач — учёные
Происшествия
Сильные ливни привели к масштабным подтоплениям улиц и пляжей в Дубае — SHOT
Россия
"Роснано" подала иск к Анатолию Чубайсу и 12 экс-менеджерам на 11,9 млрд рублей — РБК
Авто и мото
АвтоВАЗ начал поставки нераспроданных автомобилей Lada в Иран и Йемен — Mash
Происшествия
Петербурженка скрывается в Иране из-за угроз мужа выдать дочь замуж в 9 лет — Baza
Россия
Присяга при получении российского гражданства станет обязательной с 14 лет — Совет Федерации
Экономика
Экспорт российской красной и чёрной икры вырос на 38% за 11 месяцев — "Агроэкспорт"
Наука
Межзвёздная комета 3I/ATLAS прошла ближайшую к Земле точку на расстоянии 269 млн км — ИКИ РАН
