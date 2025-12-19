Ночь за закрытыми дверями закончилась компромиссом: ЕС не решился трогать активы России

Саммит ЕС в Брюсселе завершился решением, которое в Европе называют вынужденным и болезненным. Об этом сообщает РЕН ТВ. Вместо конфискации замороженных российских активов и их передачи Киеву лидеры Евросоюза остановились на более осторожной схеме: использовать эти средства как залог и выдать Украине кредит под собственные гарантии — на сумму €90 млрд.

Какой вариант выбрали на саммите

По данным телеканала, европейские лидеры так и не решились на прямую конфискацию российских активов. В итоге был выбран механизм, при котором активы предполагается задействовать как обеспечение, а финансовую нагрузку берёт на себя сам Евросоюз, предоставляя Киеву кредит под гарантии европейских бюджетов.

Обсуждение затянулось, и атмосферу саммита описывали как изматывающую. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил переговоры с "пыткой на выносливость" и подчеркнул, что лидерам пришлось выдерживать марафон, который закончился уже под утро. РЕН ТВ утверждает, что формат обсуждений был максимально жёстким и проходил фактически за "запертыми дверями".

Что говорили лидеры ЕС о финансировании Украины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что договорённость позволяет "обеспечить потребности Украины в финансировании на ближайшие два года". В сюжете подчёркивается, что именно эти два года рассматриваются как ключевой горизонт бюджетной поддержки, а одобренный кредит должен покрыть значительную часть заявленных потребностей.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал принятое решение "разрывом с прошлым", пояснив, что Евросоюз впервые согласовал совместное заимствование ради последующего кредитования Украины. В РЕН ТВ интерпретируют это как шаг, который меняет привычную логику финансовой политики ЕС и делает общую долговую нагрузку фактически общеевропейской.

Почему схема воспринимается как "грустный компромисс"

Ключевой спор, по версии РЕН ТВ, развернулся вокруг идеи задействовать €210 млрд замороженных российских суверенных активов. Именно ради этого вопроса саммит, как утверждается, уходил в "ночную смену", однако план не был реализован. В результате Европа, по сути, принимает обязательства по обслуживанию крупного займа собственными резервами.

"Украина должна будет возвращать этот кредит только в том случае, если получит компенсации от России", — отметил канцлер Германии Фридрих Мерц.

В сюжете телеканала это подаётся как признание того, что финансовые риски в значительной степени остаются у европейской стороны.

Кто выступал против конфискации активов

В материале говорится, что против кражи активов у России выступали не только Венгрия и Словакия. Среди основных противников решения упоминается премьер Бельгии, где, как отмечает РЕН ТВ, хранится значительная часть этих средств. К числу стран, которые также были настроены против, телеканал относит Италию, Чехию, Мальту и, "на удивление", Францию, в банках которой тоже есть деньги россиян.