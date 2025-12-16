Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Здание МИДа РФ
Здание МИДа РФ
Андрей Власов Опубликована вчера в 22:40

Европа закручивает гайки: шенгенские визы для россиян теряют привычный смысл

Страны ЕС стали чаще отказывать россиянам в визах — МИД РФ

Европейская визовая политика в отношении россиян продолжает ужесточаться, несмотря на отдельные шаги отдельных стран ЕС по восстановлению инфраструктуры оформления документов. В Москве считают, что эти меры носят скорее формальный характер и не меняют общей тенденции. Об этом сообщает агентство интерфакс.

Рост отказов и сокращение сроков виз

В Министерстве иностранных дел России заявили о росте числа отказов в выдаче виз россиянам со стороны стран Евросоюза. Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, параллельно сокращаются и сроки пребывания по туристическим визам, что делает поездки в Европу всё менее доступными.

"В странах ЕС неизменно растет число визовых отказов, сокращаются сроки пребывания по туристическим визам, некоторые европейские государства полностью остановили их выдачу", — сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, отдельные шаги, предпринимаемые рядом стран, не способны изменить ситуацию, пока Евросоюз не откажется от антироссийской политики и дискриминационного подхода к гражданам РФ.

Решение Еврокомиссии и новые ограничения

В МИД РФ обратили внимание, что к уже действующим ограничениям добавилось решение Еврокомиссии, принятое в ноябре 2025 года. Согласно ему, оформление многократных шенгенских виз для россиян было прекращено. Этот шаг, как подчеркнула Захарова, стал очередным элементом последовательного ужесточения режима въезда.

В министерстве считают, что такие меры носят системный характер и отражают политическую линию ЕС. Именно поэтому, по оценке российской стороны, "косметические попытки" смягчить ситуацию не приведут к реальным изменениям.

Визовые центры и экономический фактор

Комментируя открытие визовых центров Кипра в России, Захарова заявила, что подобные решения свидетельствуют об осознании европейскими странами масштабов экономических потерь. Речь идёт прежде всего о сокращении туристического потока из России, который традиционно играл заметную роль для экономик ряда государств ЕС.

Она также напомнила, что Россия не вводит ответных ограничений для рядовых граждан стран Евросоюза. Европейцы по-прежнему могут посещать РФ, в том числе с туристическими и частными целями, а также пользоваться упрощённым порядком въезда с помощью единой электронной визы.

Контекст решения Кипра

В понедельник посольство Кипра открыло визовые центры сразу в восьми российских городах. Все процедуры по оформлению виз переданы оператору BLS International. В МИД РФ расценивают этот шаг как прагматичный, но подчёркивают, что он не меняет общей картины визовых ограничений в ЕС.

