Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
США ЕС
США ЕС
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Мир
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 20:50

Сделка трещит по швам: в Европарламенте заговорили о заморозке торговли с США

Вашингтон нарушает условия торгового соглашения с ЕС — глава комитета Ланге

В Европарламенте нарастает недовольство торговой сделкой с США, которую ещё недавно представляли как компромиссную и стратегически важную. Депутаты всё чаще говорят о нарушении договорённостей со стороны Вашингтона и не исключают приостановки соглашения, если ситуация не изменится. Об этом сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на издание Politico.

Претензии к выполнению торговой сделки

Как заявил глава комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге, в ЕП идут "более широкие обсуждения" вопроса о возможной заморозке торгового соглашения между Евросоюзом и США, подписанного в Шотландии. По его словам, Соединённые Штаты уже нарушили ряд условий сделки, что ставит под сомнение её дальнейшую реализацию.

По данным Politico, спустя всего три недели после подписания соглашения американская сторона повысила пошлины на сталь и алюминий с 15% до 20%. Это произошло несмотря на достигнутые ранее договорённости, что вызвало резкую реакцию в Европарламенте и усилило скепсис в отношении готовности Вашингтона соблюдать условия соглашения.

Условия договорённостей ЕС и США

Торговое соглашение было достигнуто 27 июля 2025 года главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом США Дональдом Трампом. В соответствии с ним почти на весь экспорт из ЕС в Соединённые Штаты должны применяться пошлины в размере 15%. При этом договорённость не предусматривала отмену американских пошлин в 50% на сталь и алюминий, хотя допускала возможность их снижения в ходе последующих переговоров.

Кроме тарифных условий, Евросоюз взял на себя серьёзные обязательства по закупкам и инвестициям. ЕС согласился приобрести у США сжиженный природный газ, ядерное топливо и вооружение, а также закупить энергоносители на сумму 750 млрд долларов — по 250 млрд долларов ежегодно до конца срока Дональда Трампа. Дополнительно предусмотрены инвестиции европейских компаний в американскую экономику в объёме 600 млрд долларов.

Политические риски и позиция депутатов

Бернд Ланге подчеркнул, что при текущем развитии событий он не видит оснований для дальнейших уступок.

"Пока это не будет исправлено, я не вижу причин соглашаться на нулевые пошлины на всю промышленную и сельскохозяйственную продукцию США", — заявил он.

Дополнительное напряжение в обсуждение внёс депутат Европарламента от Дании Пер Клаусен. Он призвал коллег приостановить ратификацию торговой сделки до тех пор, пока США не откажутся от территориальных претензий на Гренландию. По данным Politico, Клаусен уже собирает подписи для подачи формального обращения лидерам политических групп.

Гренландский фактор и угроза эскалации

По мнению датского депутата, принятие соглашения на фоне подобных заявлений Вашингтона может иметь опасные последствия. "Если мы примем это соглашение в то время, как Трамп угрожает миропорядку и напрямую высказывает территориальные претензии в отношении Дании, то это будет выглядеть как поощрение его действий и только добавит масла в огонь", — привело издание слова Клаусена.

Таким образом, торговая сделка, задуманная как инструмент стабилизации отношений между ЕС и США, всё больше превращается в источник политических и экономических разногласий внутри самого Евросоюза.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Вэнс назвал Гренландию ключевой для системы ПРО США — Джей Ди Вэнс сегодня в 5:16
Не просто территория — нерв системы: Гренландия стала точкой, без которой ПРО теряет устойчивость

Вице-президент США заявил, что Гренландия критически важна для инфраструктуры ПРО и влияет не только на безопасность США, но и мира.

Читать полностью » Вашингтон разделил стратегию по Венесуэле на три этапа — Рубио вчера в 20:32
Три шага без права на отказ: США поэтапно расписали будущее Венесуэлы

После авиаударов США обозначили сценарий будущего Венесуэлы: стабилизация, экономика и передача власти стали частью одного плана.

Читать полностью » Снегопады вызвали транспортный коллапс в Европе — The New York Times вчера в 20:01
Тысячи рейсов исчезли из расписаний — Европа столкнулась с неожиданным коллапсом

Снег и гололёд парализовали аэропорты и дороги Европы: тысячи рейсов отменены, власти вводят экстренные ограничения.

Читать полностью » Доходы от экспорта нефти Венесуэлы будут проходить через подконтрольные США счета — Минэнерго США вчера в 19:56
Деньги от нефти теперь под чужим контролем — нефтяные доходы Венесуэлы сменили маршрут

США объявили о полном контроле над доходами от венесуэльской нефти: деньги будут поступать на подконтрольные счета и распределяться без указания сроков.

Читать полностью » Норвегия по глупости не дала мне Нобелевскую премию — Дональд Трамп вчера в 19:20
Трамп снова заговорил о Нобелевской премии — и назвал того, кто "ошибся"

Дональд Трамп объяснил, почему, по его мнению, не получил Нобелевскую премию мира, заявив о завершении войн и обвинив Норвегию в ошибке.

Читать полностью » Кубе стоит серьезно побеспокоиться за своё будущее — экс-директор ЦРУ Петреус вчера в 19:09
Экс-глава ЦРУ выступил с тревожным сигналом — один союзник Венесуэлы может оказаться под ударом

Экс-глава ЦРУ предупредил о рисках для Кубы после событий в Венесуэле. Возможное прекращение поставок нефти может резко усугубить энергетический кризис.

Читать полностью » Глава МИД Омана прибывает в Анкару для переговоров — РИА Новости вчера в 15:05
Турция выносит на стол сразу несколько кризисов: регион ждёт жёсткий разговор

В Анкаре готовятся обсудить Газу, Йемен и Судан. Визит главы МИД Омана может обозначить новые акценты турецкой региональной политики.

Читать полностью » США потребовали выслать российских, китайских и иранских советников из Венесуэлы — NYT вчера в 15:03
США выдвинули новые условия Венесуэле — список оказался жёстким

США выдвинули Венесуэле жёсткие требования по иностранному присутствию. По данным NYT, Вашингтон настаивает на высылке советников из ряда стран.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Турпоток из России на Мальдивы достигает рекордного уровня — АТОР
Туризм
Российские регионы адаптируют сервис под иностранных туристов — РИА Новости
Красота и здоровье
Реабилитолог Белецкий развеял мифы о лечении сколиоза у взрослых — Life.ru
Наука
Разработано легкое-на-чипе без смешивания клеток разных доноров — Science Advances
Происшествия
В Дубоссарах мужчина выжил после падения с пятого этажа — МВД ПМР
Еда
Панировка со специями формирует вкус жареного морского окуня — повар
Авто и мото
Китайские бренды сократили модельные линейки в России — Российская газета
Спорт и фитнес
Плавный старт тренировок снизил риск травм после перерыва — фитнес-тренеры
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet