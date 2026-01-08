Сделка трещит по швам: в Европарламенте заговорили о заморозке торговли с США

В Европарламенте нарастает недовольство торговой сделкой с США, которую ещё недавно представляли как компромиссную и стратегически важную. Депутаты всё чаще говорят о нарушении договорённостей со стороны Вашингтона и не исключают приостановки соглашения, если ситуация не изменится. Об этом сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на издание Politico.

Претензии к выполнению торговой сделки

Как заявил глава комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге, в ЕП идут "более широкие обсуждения" вопроса о возможной заморозке торгового соглашения между Евросоюзом и США, подписанного в Шотландии. По его словам, Соединённые Штаты уже нарушили ряд условий сделки, что ставит под сомнение её дальнейшую реализацию.

По данным Politico, спустя всего три недели после подписания соглашения американская сторона повысила пошлины на сталь и алюминий с 15% до 20%. Это произошло несмотря на достигнутые ранее договорённости, что вызвало резкую реакцию в Европарламенте и усилило скепсис в отношении готовности Вашингтона соблюдать условия соглашения.

Условия договорённостей ЕС и США

Торговое соглашение было достигнуто 27 июля 2025 года главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом США Дональдом Трампом. В соответствии с ним почти на весь экспорт из ЕС в Соединённые Штаты должны применяться пошлины в размере 15%. При этом договорённость не предусматривала отмену американских пошлин в 50% на сталь и алюминий, хотя допускала возможность их снижения в ходе последующих переговоров.

Кроме тарифных условий, Евросоюз взял на себя серьёзные обязательства по закупкам и инвестициям. ЕС согласился приобрести у США сжиженный природный газ, ядерное топливо и вооружение, а также закупить энергоносители на сумму 750 млрд долларов — по 250 млрд долларов ежегодно до конца срока Дональда Трампа. Дополнительно предусмотрены инвестиции европейских компаний в американскую экономику в объёме 600 млрд долларов.

Политические риски и позиция депутатов

Бернд Ланге подчеркнул, что при текущем развитии событий он не видит оснований для дальнейших уступок.

"Пока это не будет исправлено, я не вижу причин соглашаться на нулевые пошлины на всю промышленную и сельскохозяйственную продукцию США", — заявил он.

Дополнительное напряжение в обсуждение внёс депутат Европарламента от Дании Пер Клаусен. Он призвал коллег приостановить ратификацию торговой сделки до тех пор, пока США не откажутся от территориальных претензий на Гренландию. По данным Politico, Клаусен уже собирает подписи для подачи формального обращения лидерам политических групп.

Гренландский фактор и угроза эскалации

По мнению датского депутата, принятие соглашения на фоне подобных заявлений Вашингтона может иметь опасные последствия. "Если мы примем это соглашение в то время, как Трамп угрожает миропорядку и напрямую высказывает территориальные претензии в отношении Дании, то это будет выглядеть как поощрение его действий и только добавит масла в огонь", — привело издание слова Клаусена.

Таким образом, торговая сделка, задуманная как инструмент стабилизации отношений между ЕС и США, всё больше превращается в источник политических и экономических разногласий внутри самого Евросоюза.