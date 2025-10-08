Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Грузовики Scania R & S нового поколения
© scania.com by Scania is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 7:52

Европа затягивает гайки до предела: как новые нормы ЕС превратят каждый выхлоп в строку убытков

С 2025 года в ЕС вводят штрафы для автопроизводителей грузовиков за превышение выбросов CO2

Европейская автомобильная отрасль стоит на пороге серьёзных перемен. С 2025 года для производителей грузовых автомобилей в Евросоюзе начнёт действовать новая система штрафов за превышение установленных норм выбросов углекислого газа. Впервые в истории автопрома ответственность за экологию будет не декларативной, а финансово ощутимой.

Речь идёт о многомиллионных санкциях, которые коснутся всех крупных брендов — от Scania и Volvo до Mercedes-Benz и MAN. Для одних компаний это станет стимулом ускорить переход на электромобили и водородные установки, для других — головной болью, грозящей потерей прибыли.

Новая реальность для автопроизводителей

Согласно правилам ЕС, с 2025 года средний уровень выбросов CO₂ от новых грузовиков должен быть снижен на 15 % по сравнению с 2019 годом. Затем нормативы будут ужесточаться:
— к 2030 году — минус 45 %;
— к 2035 — минус 65 %;
— к 2040 — минус 90 %.

Если производитель превысит лимит, за каждый грамм лишнего CO₂ на тонну транспортного средства сверх 4,25 тонны придётся платить по 2 евро. На первый взгляд сумма невелика, но при массовом производстве потери могут исчисляться десятками миллионов евро в год.

Как считается выброс

Система расчёта выстроена довольно точно. Каждый производитель делится на девять подкатегорий техники — по назначению, массе и типу кузова. Моделирование учитывает пробег, грузоподъёмность и даже климатические условия, в которых работает транспорт.

Такой подход позволяет оценить "реальные" выбросы, а не формальные показатели на стендах. Это делает правила более справедливыми, но и усложняет процесс сертификации — особенно для компаний с широким модельным рядом.

Экологические бонусы и послабления

Чтобы поддержать бренды, которые уже инвестировали в "зелёные" технологии, Еврокомиссия ввела систему кредитов. Если компания снижала выбросы до 2025 года, она может накопить экологические очки и использовать их в будущем для компенсации превышений.

Есть и другие льготы:
• за счёт продаж грузовиков с нулевым уровнем выбросов (электро- и водородных моделей) можно уменьшить общий показатель на 3 %;
• внутри одного концерна разрешено перераспределять продажи между брендами;
• даже между разными группами допускается передача до 5 % "чистых" продаж — по сути, это легализованная торговля квотами.

Сравнение: кто выигрывает, а кто рискует

Производитель Доля "чистых" грузовиков в 2024 г. Потенциал соответствия нормам Основной риск
Volvo Trucks около 15 % высокий — активное внедрение электромоделей рост себестоимости
Daimler Truck (Mercedes-Benz) ~10 % средний возможные штрафы в 2026–2027 гг.
Scania / MAN 7-9 % средний отставание по инфраструктуре
Renault Trucks 12 % выше среднего зависимость от поставщиков батарей
Iveco <5 % низкий необходимость модернизации заводов

Как действовать производителям: пошаговый план

  1. Инвестировать в R&D. Разработка новых батарей и водородных установок позволит сократить выбросы без ущерба для производительности.

  2. Развивать инфраструктуру зарядки. Без сети станций для электрофур и тягачей даже экологичный транспорт останется на бумаге.

  3. Использовать систему кредитов. Компании, которые уже снизили выбросы, должны грамотно распределить накопленные бонусы.

  4. Переосмыслить логистику. Оптимизация маршрутов и использование телематики снизят расход топлива и общий углеродный след.

  5. Продвигать совместные проекты. Альянсы между брендами (например, Volvo-Renault или MAN-Scania) помогут быстрее достичь целей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать долгосрочные требования по CO₂.
    Последствие: рост штрафов и потеря доли рынка.
    Альтернатива: внедрение гибридных силовых установок и модернизация дизелей.

  • Ошибка: ставка только на электромобили.
    Последствие: перегрузка сети и проблемы с дальнобойными перевозками.
    Альтернатива: комбинированные решения — электротяга для города, водород — для трассы.

  • Ошибка: отсутствие стратегии на уровне концерна.
    Последствие: дублирование затрат и неэффективное распределение квот.
    Альтернатива: централизованное управление "углеродным портфелем".

А что если…

Если производители не справятся, рынок ждёт масштабная перестройка. Часть брендов может уйти с европейской сцены, уступив место молодым компаниям, специализирующимся на электротранспорте. Зато логистические операторы получат стимул обновлять автопарк и внедрять цифровой контроль выбросов.

Плюсы и минусы новой системы

Плюсы Минусы
Реальные стимулы для экологических инвестиций Рост себестоимости грузовиков
Прозрачные правила для всех Сложность сертификации
Возможность торгов квотами Неравенство между крупными и малыми брендами
Повышение конкурентоспособности европейских ZEV Угроза сокращения рабочих мест

FAQ

Как рассчитываются штрафы?
По каждому типу грузовика фиксируется средний уровень выбросов. За превышение лимита начисляется штраф — 2 евро за грамм CO₂ на тонну сверх 4,25 т.

Можно ли "перенести" невыполненные цели на будущее?
Да, но только до 2029 года. После этого кредиты сгорают.

Какие модели считаются "нулевыми"?
Электрические и водородные грузовики (ZEV — Zero Emission Vehicles). К ним относятся, например, Volvo FH Electric, Mercedes eActros и Scania Super H₂.

Кто получит преимущество?
Компании, уже инвестировавшие в экологичные технологии — Volvo, Renault и Daimler. Они смогут продавать кредиты отстающим брендам.

Мифы и правда

Миф 1: "Штрафы обрушат автопром".
Правда: система рассчитана на постепенную адаптацию. Производители могут компенсировать часть превышений кредитами и торговлей квотами.

Миф 2: "Электрогрузовики не способны заменить дизель".
Правда: современные модели уже обеспечивают запас хода до 500 км, а развитие зарядной инфраструктуры делает их конкурентоспособными.

Миф 3: "Европейские нормы ударят по логистике".
Правда: наоборот, многие транспортные компании получат выгоду, обновив автопарк и снизив налоговую нагрузку за счёт "зелёных" инвестиций.

Исторический контекст

Идея штрафов за выбросы CO₂ впервые обсуждалась в Брюсселе ещё в 2018 году, когда Евросоюз принял климатическую стратегию Fit for 55. Тогда ограничения коснулись легковых машин. Теперь настала очередь тяжёлого транспорта, который даёт почти 6 % всех выбросов в ЕС. Введение санкций стало логическим продолжением курса на углеродную нейтральность к 2050 году.

Три интересных факта

  1. Один современный грузовик с дизельным мотором выбрасывает столько же CO₂, сколько 30 легковых автомобилей.

  2. Замена парка из 1000 дизельных фур на электрические позволяет сократить выбросы на 50 000 тонн в год.

  3. По оценкам ACEA, каждый пятый новый грузовик в Европе к 2030 году будет электрическим или водородным.

