Уведомления, маршруты и разрешения: как ЕС ограничивает свободу перемещения дипломатов РФ

Евросоюз согласовал новые ограничения для российских дипломатов, обязав их заранее уведомлять власти принимающей страны о поездках в другие государства ЕС. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT), отметив, что союзникам удалось преодолеть вето Венгрии.

Согласно публикации, теперь представители России, работающие в европейских столицах, должны будут:

заранее — минимум за 24 часа — уведомлять власти принимающей страны о планируемой поездке;

указывать марку, тип и номер автомобиля, а также пункты пересечения границы и даты выезда и возвращения;

в случае поездок на поезде, автобусе или самолёте — предоставлять информацию о перевозчике и маршруте.

Любая страна ЕС сможет запретить въезд или потребовать отдельное разрешение на транзит без объяснения причин.

Идея ограничить передвижения дипломатов принадлежит Чехии и входит в 19-й пакет антироссийских санкций, который готовит Брюссель. Для утверждения мер требуется единогласная поддержка всех членов ЕС — и Венгрия, ранее блокировавшая инициативу, в итоге сняла своё вето.

Впрочем, FT уточняет, что формальное принятие пакета может быть отложено из-за спора вокруг предложения Австрии — снять часть санкций, связанных с активами бизнесмена Олега Дерипаски, чтобы компенсировать убытки австрийскому банку Raiffeisen.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Москва не оставит без ответа ограничение свободы передвижения российских дипломатов, если оно будет окончательно принято.