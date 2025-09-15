ЕС готовит туристический стоп для россиян: что реально обсуждают и когда это может коснуться отпусков
Публикации о возможных новых ограничениях для российских туристов в Европе снова вызвали волну обсуждений. На этот раз тему поднял портал Euractiv, сообщивший, что ряд стран — членов ЕС выступают за полный запрет на въезд граждан РФ с туристическими целями.
При этом конкретные государства не названы, а для принятия решения требуется поддержка квалифицированного большинства стран Евросоюза. На практике это означает, что инициатива вряд ли будет реализована быстро, да и пока она остаётся на уровне дискуссий.
Что известно на данный момент
Некоторые страны Европы уже несколько лет ограничивают въезд россиян. В числе таких государств — Латвия, Литва, Эстония, Финляндия и несколько других. Но единой линии по этому вопросу у ЕС так и не сложилось.
"За всё это время единогласного решения по данному вопросу страны ЕС не принимали", — отмечает издание.
Параллельно в СМИ появились сообщения о том, что в 19-й пакет санкций ЕС могут включить пункт об ограничении выдачи шенгенских виз. По данным агентства ANSA, речь идёт о сокращении числа российских туристов, но конкретных мер пока никто не озвучил.
Плюсы и минусы ситуации
|Плюсы
|Минусы
|Пока нет официального решения ЕС
|Туристы сталкиваются с неопределённостью
|Ограничения остаются локальными
|Возможен рост расходов на альтернативные маршруты
|Некоторые страны продолжают выдавать визы
|Риск полного запрета сохраняется
Сравнение: локальные запреты vs единое решение ЕС
|Критерий
|Локальные меры
|Решение ЕС
|Масштаб действия
|Несколько стран
|Все страны Евросоюза
|Юридическая сила
|Национальное законодательство
|Обязательное для всего ЕС
|Последствия для туристов
|Возможность выбирать обходные маршруты
|Полный запрет на въезд
Советы шаг за шагом
- Перед планированием поездки проверяйте правила въезда в конкретную страну.
- Рассматривайте альтернативные направления — Турция, Египет, ОАЭ, Азия.
- При подаче на визу уточняйте актуальные требования консульства.
- Используйте помощь туроператора или визового центра для снижения рисков.
Мифы и правда
- Миф: ЕС уже закрыл въезд россиянам.
- Правда: речь идёт лишь о предложениях и локальных запретах.
- Миф: получить шенгенскую визу сейчас невозможно.
- Правда: многие страны продолжают рассматривать заявки, хотя сроки могут быть дольше.
FAQ
Как понять, в какие страны можно ехать с шенгенской визой?
Необходимо уточнять правила въезда каждой страны: наличие визы не гарантирует допуска на границе.
Сколько стоит шенгенская виза сейчас?
Базовый консульский сбор составляет 80 евро, но дополнительные расходы зависят от визовых центров и пакета услуг.
Какие альтернативные направления есть для российских туристов?
Популярны Турция, Египет, ОАЭ, страны Кавказа и Юго-Восточной Азии.
Исторический контекст
- 2022 год — обсуждение полной приостановки соглашения об упрощённой выдаче виз.
- 2023 год — локальные запреты ряда стран Балтии и Северной Европы.
- 2024 год — обсуждение включения визовых ограничений в пакеты санкций.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: покупать туры в ЕС, не проверив визовые условия.
- Последствие: отказ во въезде или потеря денег.
- Альтернатива: выбирать страны с гарантированным въездом и упрощёнными визами.
А что если…
А что если Евросоюз всё же примет решение о полном запрете? Это станет беспрецедентным шагом, и туристический поток из России полностью переориентируется на Восток и Ближний Восток.
В заключение — три интересных факта:
- Несмотря на обсуждения, общий турпоток из России в Европу в последние годы заметно снизился.
- Турция и Египет уже несколько сезонов подряд остаются в топе у российских туристов.
- Даже при ограничениях часть россиян продолжает путешествовать в Европу через третьи страны.
