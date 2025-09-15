Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Флаг Европейского Союза
Флаг Европейского Союза
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:35

ЕС готовит туристический стоп для россиян: что реально обсуждают и когда это может коснуться отпусков

В ЕС обсуждают возможный запрет на въезд граждан РФ с туристическими целями — Euractiv

Публикации о возможных новых ограничениях для российских туристов в Европе снова вызвали волну обсуждений. На этот раз тему поднял портал Euractiv, сообщивший, что ряд стран — членов ЕС выступают за полный запрет на въезд граждан РФ с туристическими целями.

При этом конкретные государства не названы, а для принятия решения требуется поддержка квалифицированного большинства стран Евросоюза. На практике это означает, что инициатива вряд ли будет реализована быстро, да и пока она остаётся на уровне дискуссий.

Что известно на данный момент

Некоторые страны Европы уже несколько лет ограничивают въезд россиян. В числе таких государств — Латвия, Литва, Эстония, Финляндия и несколько других. Но единой линии по этому вопросу у ЕС так и не сложилось.

"За всё это время единогласного решения по данному вопросу страны ЕС не принимали", — отмечает издание.

Параллельно в СМИ появились сообщения о том, что в 19-й пакет санкций ЕС могут включить пункт об ограничении выдачи шенгенских виз. По данным агентства ANSA, речь идёт о сокращении числа российских туристов, но конкретных мер пока никто не озвучил.

Плюсы и минусы ситуации

Плюсы Минусы
Пока нет официального решения ЕС Туристы сталкиваются с неопределённостью
Ограничения остаются локальными Возможен рост расходов на альтернативные маршруты
Некоторые страны продолжают выдавать визы Риск полного запрета сохраняется

Сравнение: локальные запреты vs единое решение ЕС

Критерий Локальные меры Решение ЕС
Масштаб действия Несколько стран Все страны Евросоюза
Юридическая сила Национальное законодательство Обязательное для всего ЕС
Последствия для туристов Возможность выбирать обходные маршруты Полный запрет на въезд

Советы шаг за шагом

  1. Перед планированием поездки проверяйте правила въезда в конкретную страну.
  2. Рассматривайте альтернативные направления — Турция, Египет, ОАЭ, Азия.
  3. При подаче на визу уточняйте актуальные требования консульства.
  4. Используйте помощь туроператора или визового центра для снижения рисков.

Мифы и правда

  • Миф: ЕС уже закрыл въезд россиянам.
  • Правда: речь идёт лишь о предложениях и локальных запретах.
  • Миф: получить шенгенскую визу сейчас невозможно.
  • Правда: многие страны продолжают рассматривать заявки, хотя сроки могут быть дольше.

FAQ

Как понять, в какие страны можно ехать с шенгенской визой?
Необходимо уточнять правила въезда каждой страны: наличие визы не гарантирует допуска на границе.

Сколько стоит шенгенская виза сейчас?
Базовый консульский сбор составляет 80 евро, но дополнительные расходы зависят от визовых центров и пакета услуг.

Какие альтернативные направления есть для российских туристов?
Популярны Турция, Египет, ОАЭ, страны Кавказа и Юго-Восточной Азии.

Исторический контекст

  1. 2022 год — обсуждение полной приостановки соглашения об упрощённой выдаче виз.
  2. 2023 год — локальные запреты ряда стран Балтии и Северной Европы.
  3. 2024 год — обсуждение включения визовых ограничений в пакеты санкций.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупать туры в ЕС, не проверив визовые условия.
  • Последствие: отказ во въезде или потеря денег.
  • Альтернатива: выбирать страны с гарантированным въездом и упрощёнными визами.

А что если…

А что если Евросоюз всё же примет решение о полном запрете? Это станет беспрецедентным шагом, и туристический поток из России полностью переориентируется на Восток и Ближний Восток.

В заключение — три интересных факта:

  1. Несмотря на обсуждения, общий турпоток из России в Европу в последние годы заметно снизился.
  2. Турция и Египет уже несколько сезонов подряд остаются в топе у российских туристов.
  3. Даже при ограничениях часть россиян продолжает путешествовать в Европу через третьи страны.

