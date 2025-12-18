Обсуждали Украину, но стало неловко: на Макрона и Туска "напали"

Рабочая атмосфера саммита ЕС по Украине на короткое время сменилась неловким эпизодом с участием журналистов. Во время общения с прессой лидеры двух европейских стран оказались в плотном кольце репортеров, что вызвало заметное раздражение. Об этом сообщает РИА Новости.

Эпизод с журналистами на саммите

Инцидент произошел на полях саммита Евросоюза. Президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Польши Дональда Туска окружили журналисты, которые практически вплотную поднесли к политикам микрофоны.

Ситуация оказалась настолько напряженной, что Дональд Туск публично обратился к представителям СМИ с просьбой соблюдать дистанцию.

"Пожалуйста, не нападайте на меня", — сказал глава польского правительства, комментируя происходящее.

Эммануэль Макрон также выразил недовольство организацией общения с прессой, отметив, что микрофоны были плохо закреплены и постоянно двигались, мешая ему сосредоточиться.

Контекст саммита по Украине

Саммит Евросоюза, на котором произошел инцидент, посвящен обсуждению дальнейшей финансовой поддержки Украины. Решение о выделении средств на 2026-2027 годы планируется принять 18-19 декабря.

Согласно документу Еврокомиссии, рассматриваются два основных варианта финансирования. Первый предполагает выдачу так называемого "репарационного кредита" за счет замороженных активов России. Второй вариант связан с дополнительными заимствованиями Евросоюза.