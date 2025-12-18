Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон
© commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0
Главная / Мир
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 16:37

Обсуждали Украину, но стало неловко: на Макрона и Туска "напали"

Макрон и Туск выразили недовольство работой прессы на саммите Евросоюза — РИА Новости

Рабочая атмосфера саммита ЕС по Украине на короткое время сменилась неловким эпизодом с участием журналистов. Во время общения с прессой лидеры двух европейских стран оказались в плотном кольце репортеров, что вызвало заметное раздражение. Об этом сообщает РИА Новости.

Эпизод с журналистами на саммите

Инцидент произошел на полях саммита Евросоюза. Президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Польши Дональда Туска окружили журналисты, которые практически вплотную поднесли к политикам микрофоны.

Ситуация оказалась настолько напряженной, что Дональд Туск публично обратился к представителям СМИ с просьбой соблюдать дистанцию.

"Пожалуйста, не нападайте на меня", — сказал глава польского правительства, комментируя происходящее.

Эммануэль Макрон также выразил недовольство организацией общения с прессой, отметив, что микрофоны были плохо закреплены и постоянно двигались, мешая ему сосредоточиться.

Контекст саммита по Украине

Саммит Евросоюза, на котором произошел инцидент, посвящен обсуждению дальнейшей финансовой поддержки Украины. Решение о выделении средств на 2026-2027 годы планируется принять 18-19 декабря.

Согласно документу Еврокомиссии, рассматриваются два основных варианта финансирования. Первый предполагает выдачу так называемого "репарационного кредита" за счет замороженных активов России. Второй вариант связан с дополнительными заимствованиями Евросоюза.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эстония начала установку первых пяти бункеров у границы с Россией — ERR сегодня в 12:02
Пять уже стоят, сотни впереди:Эстония запускает масштабную сеть бункеров и рвов

Эстония начала строить первые бункеры у границы с РФ: до 600 объектов обещают к концу 2027 года, а вокруг проекта спорят политики.

Читать полностью » Продажа вооружений США Тайваню подрывает суверенитет и безопасность КНР — МИД страны сегодня в 11:02
Китай увидел угрозу в решении США: прозвучало заявление, после которого стало тревожно

Пекин резко отреагировал на решение США по военным поставкам Тайваню, заявив о подрыве суверенитета и пообещав ответные меры.

Читать полностью » Маршалловы острова ввели безусловный базовый доход — The Guardian сегодня в 9:21
Пока все спорят о базовом доходе, эта страна уже вовсю его выплачивает — вот как это устроено

Маршалловы острова запустили общенациональный безусловный базовый доход: выплаты по $200 раз в квартал уже начались и доступны в разных форматах.

Читать полностью » Переговоры ЕС о финансировании Киева из активов РФ зашли в тупик — Politico сегодня в 7:38
11 часов споров — и ноль результата: Европа застряла на вопросе российских миллиардов

ЕС рискует сорвать решение о финансировании Киева за счет российских активов: разногласия между странами усиливаются накануне саммита.

Читать полностью » Трамп сообщил о рекордном оттоке иммигрантов из США за 50 лет — ТАСС сегодня в 5:52
Вековая миграция возвращается: почему Трамп говорит о победе американцев над иммигрантами

Дональд Трамп заявил, что его политика привела к оттоку мигрантов из США, что произошло впервые за 50 лет, и оставило больше возможностей для американцев.

Читать полностью » Трамп не упомянул Венесуэлу в своём новогоднем обращении, несмотря на угрозу войны — SHOT сегодня в 5:42
Трамп и Венесуэла: политическое молчание на фоне напряженности и противоречий в Конгрессе

В своём новогоднем обращении Дональд Трамп не упомянул Венесуэлу, несмотря на разговоры о возможной войне, в то время как законодатели отклонили резолюцию по военным действиям.

Читать полностью » США атаковали судно, перевозившее наркотики для террористической организации — URA.RU сегодня в 5:20
Кинетический удар по судну наркоторговцев: как США борются с незаконными перевозками в Тихом океане

США нанесли удар по судну, использовавшемуся для перевозки наркотиков в Тихом океане, в результате операции погибло четыре человека, связанных с наркоторговлей.

Читать полностью » Карлсон заявил о плане Трампа объявить войну Венесуэле — Judging Freedom вчера в 22:37
Неминуемая война всплыла за кулисами Конгресса: Белый дом готовит жёсткий сценарий для Венесуэлы

Заявление Такера Карлсона о возможной войне США с Венесуэлой усилило напряжение вокруг региона. Что стоит за словами журналиста.

Читать полностью »

Новости
Еда
Новогоднее меню 2026 года ориентируется на простые запечённые блюда — кулинары
Общество
В 2026 году откроют около 200 новых молодежных лабораторий - Минобрнауки РФ
Красота и здоровье
Голубика поддерживает здоровье зрения при работе за экранами — врач Волкова
Туризм
РЖД запустит вагоны увеличенного габарита на южных направлениях с 2026 года — Иван Колесников
Спорт и фитнес
Федерация гандбола России вызвала на январский сбор 32 игрока - ФГР
Туризм
Большинство россиян проведут новогодние каникулы дома — опрос Ortiga Development
Красота и здоровье
Участница старше 70 лет поразила судей рельефной формой на President’s Cup — Доктор Питер
Общество
Принуждение к чтению вызывает у детей отторжение — психолог МГППУ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet