Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Флаг Европейского Союза
Флаг Европейского Союза
© commons.wikimedia.org by GrandCelinien is licensed under CC0
Главная / Туризм
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:42

Санкции №19: ЕС ударил по небу, банкам и диппаспортам, но оставил лазейку для туристов

Евросоюз запретил перестрахование российских самолётов и судов в рамках нового пакета санкций

Евросоюз утвердил новый, 19-й по счёту, пакет санкций против России, расширив ограничения в авиационной, финансовой и дипломатической сферах. Решение, принятое под председательством Дании, стало одним из самых комплексных за последние годы, однако, как подчеркнули европейские представители, оно не затрагивает российских туристов.

Что изменится для авиации и страхования

Новый пакет предусматривает полный запрет на перестрахование воздушных судов и кораблей российского происхождения. Это означает, что европейские страховые компании больше не смогут участвовать в обеспечении страховых схем, связанных с российскими перевозчиками или судами. Эксперты считают, что этот шаг усложнит процесс эксплуатации самолетов, особенно тех, которые ранее обслуживались через международные страховые консорциумы.

"Меры направлены на сокращение косвенных каналов поддержки российских транспортных структур", — пояснил представитель Еврокомиссии.

Под запрет попадают не только авиаперевозки, но и логистические цепочки, связанные с морскими судами, работающими под российским флагом или принадлежащими компаниям с российским капиталом. По сути, речь идёт о дальнейшем ограничении доступа России к западным услугам в транспортной сфере.

Финансовые ограничения: под ударом банки и криптовалюты

Финансовый блок санкций стал самым масштабным в пакете. Европейский союз ввёл запрет на проведение операций с пятью крупными российскими банками. Их названия официально не раскрываются, но источники указывают, что в список вошли структуры, обслуживающие международные расчёты и экспортно-импортные операции.

Кроме того, расширено эмбарго на взаимодействие с отечественными платёжными системами, а также с банками третьих стран — прежде всего тех, что находятся в Беларуси и Казахстане. Таким образом, Евросоюз намерен перекрыть схемы обхода финансовых ограничений через партнёрские государства.

Отдельное внимание уделено криптовалютам. Теперь любые операции, которые могут использоваться для обхода санкций или расчётов с российскими субъектами, подпадают под контроль. Европейские регуляторы получили расширенные полномочия по отслеживанию транзакций и блокировке подозрительных цифровых кошельков.

"Криптовалюты больше не могут быть серой зоной. Мы должны предотвратить их использование для финансирования обходных схем", — отметил представитель Европейского совета.

Ограничения для российских дипломатов

Особый пункт пакета касается свободы передвижения российских дипломатов. Если раньше они могли беспрепятственно перемещаться по территории ЕС, теперь их деятельность будет ограничена пределами страны, где находится их аккредитация.
Это, по сути, означает частичное замораживание дипломатических контактов на межгосударственном уровне, за исключением официальных мероприятий.

"Речь идёт не о полном разрыве, а о контроле контактов и уменьшении пространства для неофициальных взаимодействий", — заявил источник в структурах ЕС.

Такое решение принято на фоне сообщений о случаях "злоупотреблений дипломатическим статусом" в ряде европейских стран.

Почему туристов это не коснулось

Несмотря на многочисленные слухи о том, что 19-й пакет включит ограничения на выдачу шенгенских виз россиянам, этого не произошло. Как пояснили инсайдеры, вопрос остался в подвешенном состоянии из-за того, что визовая политика остаётся в компетенции отдельных государств. Каждая страна ЕС вправе самостоятельно определять, кому и на каких условиях выдавать визы.

Поэтому пока российские туристы могут оформлять шенген, хотя и с учётом ужесточённых требований — например, увеличенных сроков рассмотрения заявок и ограниченного числа консульств, принимающих документы.

Сравнение с предыдущими пакетами санкций

Пакет Основные меры Особенности
17-й Ограничения на импорт металлов, технологий, нефти Расширен список критически важных товаров
18-й Контроль за поставками микроэлектроники и ПО Усилен надзор за экспортом через третьи страны
19-й Запрет на перестрахование, ограничения для банков, дипломатов Ужесточение контроля над финансовыми и дипломатическими потоками

Таким образом, нынешний пакет стал логическим продолжением политики ЕС по сокращению экономических и институциональных связей с Россией.

Что делать бизнесу и путешественникам

  1. Авиа- и судоходным компаниям стоит проверить свои страховые договоры и логистические цепочки. Новые санкции могут затронуть даже косвенных участников, если они работают с европейскими партнёрами.

  2. Банкам и финансовым компаниям следует пересмотреть схемы международных расчётов, особенно если операции проходят через Беларусь или Казахстан.

  3. Дипломатическим структурам придётся адаптировать логистику командировок и протокольные процедуры.

  4. Туристам пока ничего менять не нужно — визовые ограничения не введены, но сроки оформления документов могут возрасти.

Ошибки и последствия

Ошибка: Игнорировать новые ограничения, полагаясь на старые договорённости.
Последствие: Заморозка активов, блокировка счетов, разрыв контрактов.
Альтернатива: Перевод финансовых операций на нейтральные валюты, использование несанкционных страховых компаний.

А что если…

Если в будущем ЕС всё же решит ограничить визовую выдачу для россиян, возможен переход на региональные визы, действующие лишь в отдельных странах. Однако пока этот сценарий не обсуждается официально.

Плюсы и минусы для сторон

Сторона Плюсы Минусы
ЕС Усиление контроля над санкционным режимом Потеря части доходов от сотрудничества
Россия Возможность усилить внутренние механизмы расчётов Ограничение доступа к международным финансовым и страховым услугам
Туристы Возможность продолжать поездки в ЕС Более сложный визовый процесс

FAQ

Как новые санкции повлияют на обычных граждан?
Пока напрямую — никак. Основные меры направлены на организации и дипломатические структуры.

Можно ли теперь страховать российские самолёты в ЕС?
Нет. Перестрахование полностью запрещено.

Будут ли введены визовые ограничения позже?
Это возможно, но решение зависит от отдельных стран, а не от общеевропейского уровня.

Мифы и правда

Миф: Новый пакет запретил визы для всех россиян.
Правда: Визовая политика не включена в санкционный пакет.

Миф: Санкции касаются только крупных банков.
Правда: Ограничения распространяются и на посредников, включая компании из третьих стран.

Миф: Криптовалюты помогут обходить санкции.
Правда: Евросоюз ввёл прямой контроль за цифровыми транзакциями.

Интересные факты

  1. Это уже 19-й санкционный пакет против России за три года.

  2. Впервые ограничения включают криптовалютный сектор.

  3. Страны ЕС планируют пересматривать пакет каждые шесть месяцев, адаптируя его к текущей экономической ситуации.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Каждая седьмая застрахованная поездка в России сорвалась из-за болезни туристов — данные Росгосстраха сегодня в 13:47
Болезнь ребёнка, отмена рейса и миллионные компенсации: как страховка спасает отпуск

Спрос на страховки от невыезда взлетел на 170%! Узнайте, как защитить свои деньги от отмены рейса или болезни. Разбираем, как работает туристический полис и как получить компенсацию.

Читать полностью » Как увидеть северное сияние в разных уголках мира: советы и прогнозы астрономов сегодня в 12:42
Хотите увидеть северное сияние? Эти места точно вас удивят

Как и где увидеть северное сияние? Узнайте, как отслеживать солнечные вспышки и выбрать лучшие места для наблюдения этого магического явления.

Читать полностью » Эксперты рассказали, как сделать полёт безопасным для ребёнка сегодня в 11:39
Полёт с ребёнком без стресса: как обеспечить безопасность и комфорт на борту

Собираетесь в путешествие с ребёнком? Узнайте, как подготовить себя и малыша к полёту и сделать поездку комфортной для всех.

Читать полностью » Эксперты составили идеальный чек-лист для путешествий с детьми сегодня в 10:33
Как пережить путешествие с ребёнком? Чек-лист, который спасёт вашу поездку

Что взять с собой в путешествие с ребёнком, чтобы дорога прошла комфортно? Чек-лист для родителей, чтобы не забыть ничего важного и успеть насладиться поездкой.

Читать полностью » Названы лучшие советы по упаковке багажа и выбору одежды для поездки сегодня в 9:30
Что взять с собой в путешествие? 5 вещей, которые всегда пригодятся и не займут много места

Путешествовать без стресса и перегрузки багажа — реально! Узнайте, как взять всё необходимое, оставив лишние вещи дома.

Читать полностью » Специалисты рассказали, что делать, если во время полёта закладывает уши сегодня в 8:26
Никогда не терпите заложенность в ушах в самолёте! Эффективные способы быстро помочь себе

Заложенность в ушах во время полёта — это не приговор! Узнайте, как облегчить неприятные ощущения и что делать, если они не проходят.

Читать полностью » Эксперты рассказали, что обязательно взять с собой на хайкинг в горы сегодня в 7:42
Не дайте горам вас сломить: как подготовиться к хайкингу и избежать самых частых ошибок

Как правильно подготовиться к хайкингу, чтобы вернуться с похода целым и невредимым? Узнайте о главных правилах: от выбора удобной обуви до важности тёплой одежды и аптечки.

Читать полностью » Как путешествовать бесплатно через волонтёрство: пошаговая инструкция для новичков сегодня в 6:37
Как путешествовать бесплатно по всему миру: секреты волонтёров, которые знают немногие

Как стать волонтёром и путешествовать по миру бесплатно: где искать проекты, как подать заявку и что нужно знать, чтобы волонтёрский опыт был успешным.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Эксперт: после 40 лет избавиться от абдоминального жира можно только при регулярных тренировках
Питомцы
Ветеринар Мазурова объяснила, почему мелкие породы собак тяжелее переносят осеннюю сырость
ПФО
В Пензенской области частные районы остаются без мобильного интернета — Изосимов
Авто и мото
Руководитель СТО Николаев: при бережном обращении ремень ГРМ способен ходить и 150 тысяч км
Садоводство
Агроном Людмила Шубина рассказала, какие растения можно вырастить зимой на подоконнике
Авто и мото
Моторист Беляев: российские масла не уступают дорогим брендам по качеству
Наука
Археолог Негрете: в горах Герреро обнаружен древний город Пасо-Темпрано возрастом 1200 лет
Еда
Завтрак с белком улучшает концентрацию и снижает тягу к сладкому — подтверждают нутрициологи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet