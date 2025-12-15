Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 14:56

Брюссель перешёл новую черту: антироссийские санкции добрались до США

Евросоюз включил 17 физлиц в антироссийские санкции — Совет ЕС

Европейский союз вновь скорректировал санкционную политику в отношении России, расширив список фигурантов сразу по нескольким основаниям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованные регламенты на сайте Совета ЕС. Решения были оформлены в Брюсселе 15 декабря и затронули как физических, так и юридических лиц, включая гражданина страны, ранее не фигурировавшей в подобных списках.

Новые фигуранты санкционных списков

Согласно документам Совета ЕС, в обновлённый санкционный перечень были включены 17 физических и шесть юридических лиц. Часть из них попала под ограничения в рамках режима, действующего в отношении "лиц, участвующих в дестабилизирующей деятельности России". В эту категорию Евросоюз отнёс 12 физических и два юридических лица.

Ещё одна группа санкций оформлена в рамках механизма, связанного с действиями, которые, по оценке ЕС, "подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". В этот список были добавлены пять физических и четыре юридических лица. Все изменения закреплены отдельными регламентами и вступили в силу после публикации.

Первый гражданин США в санкционном списке

Отдельное внимание в новых решениях привлекло включение в санкционный список гражданина США Джона Марка Дугана, бывшего заместителя шерифа штата Флорида. Это первый случай, когда Евросоюз ввёл ограничения против американского гражданина в рамках антироссийских санкций.

В опубликованном регламенте говорится, что Дуган включён в список, поскольку, как считает ЕС, он получает поддержку и указания из России. В документе подчёркивается, что, по оценке европейской стороны, делается для воздействия на выборы, дискредитации политиков и манипулирования общественной дискуссией в западных странах.

