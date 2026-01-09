ЕС подсчитал цену санкций против России — итог оказался неожиданным

За четыре года санкционной политики торгово-экономические связи между Евросоюзом и Россией заметно сократились, что привело к значительным потерям для европейского экспорта. Падение оказалось масштабным и затронуло крупнейшие экономики ЕС, следует из подсчётов РИА Новости на основе данных Евростата.

Общее сокращение экспорта в Россию

Согласно анализу агентства, страны Евросоюза за этот период потеряли около 65% экспорта на российский рынок, что в денежном выражении составляет примерно 48 млрд евро. Для сравнения: за январь-октябрь 2021 года экспорт ЕС в Россию достигал 73 млрд евро, тогда как за аналогичный период 2025 года он сократился до 25 млрд евро.

Таким образом, доходы от торговли с Россией снизились на 65,3%.

Крупнейшие потери среди стран ЕС

Наибольшее снижение экспорта зафиксировано у Германии. Доходы ФРГ от поставок в Россию упали на 73,6%, составив 16,3 млрд евро. Существенные потери понесла и Польша — её экспорт сократился на 71,2%, до 4,7 млрд евро.

Значительное падение показали также Франция и Нидерланды. Экспорт Франции снизился примерно на 70%, а Нидерландов — на 60%. В обоих случаях объём поставок в Россию сократился до 3,7 млрд евро.

Сильное сокращение в ряде других стран

Санкционная политика заметно ударила и по южным и северным экономикам ЕС. Италия лишилась 71% экспортных доходов, что эквивалентно 3,2 млрд евро. Финляндия столкнулась с одним из самых резких спадов — её экспорт в Россию сократился на 91,7%, до 2,8 млрд евро.

Схожая динамика наблюдается в Литве и Чехии. Экспорт Литвы упал на 88,5%, а Чехии — на 86,7%, в обоих случаях потери оцениваются примерно в 2,6 млрд евро.

Завершение десятки наиболее пострадавших

В числе стран, понёсших заметные потери, также оказалась Бельгия. Её экспорт в Россию сократился на 38,2%, что соответствует 1,4 млрд евро. Замыкает десятку Испания, где снижение составило 66,6%, или около 1,3 млрд евро.