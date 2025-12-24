Исторический разворот: торговля ЕС и России показала результат, которого не ждали

Впервые за всю историю наблюдений Евросоюз оказался в ситуации, когда торговля с Россией приносит ему профицит сразу два квартала подряд. Такой результат стал неожиданным следствием резкого сжатия взаимного товарооборота и изменения структуры поставок. Об этом свидетельствуют данные европейского агентства статистики Eurostat.

Исторический торговый результат

Согласно отчёту Eurostat, в третьем квартале 2025 года импорт Евросоюза из России сократился сильнее, чем экспорт европейских товаров в РФ. В результате положительное сальдо торговли достигло 1,5 млрд евро. Таким образом, ЕС зафиксировал профицит торговли с Россией второй квартал подряд, что стало беспрецедентным явлением за весь период ведения статистики с 2002 года.

В агентстве подчёркивают, что ранее торговля между сторонами почти всегда складывалась в пользу России, прежде всего за счёт экспорта энергоресурсов.

Влияние санкций и сокращение оборота

Eurostat указывает, что с первого квартала 2022 года по третий квартал 2025 года санкции Евросоюза привели к резкому снижению взаимной торговли. Экспорт товаров из ЕС в Россию за этот период упал на 61%, а импорт российской продукции в Евросоюз сократился ещё сильнее — на 89%.

По итогам января-сентября 2025 года общий товарооборот между Россией и ЕС уменьшился на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — с 50,4 млрд евро до 43,9 млрд евро. Импорт товаров из России составил 21,7 млрд евро, тогда как экспорт из Евросоюза в РФ достиг 22,2 млрд евро.

Роль энергетического баланса

В Eurostat отмечают, что ключевым фактором изменения торгового баланса остаётся энергетический сектор. Высокие цены на энергоносители в 2021–2022 годах формировали для ЕС значительный дефицит, который достиг максимума во втором квартале 2022 года — 42,8 млрд евро.

Однако последующие импортные ограничения и снижение цен на энергоресурсы привели к резкому сокращению этого разрыва. К третьему кварталу 2025 года дефицит в энергетическом торговом балансе сократился до 3,7 млрд евро, что и стало одной из причин общего профицита торговли с Россией.