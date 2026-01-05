Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:34

83% ВВП — и это не предел: Европа входит в год с растущими долгами

Госдолг ЕС растёт до 83,8% ВВП в 2026 году — аналитики РАН

Государственные финансы Евросоюза входят в новый год с нарастающей долговой нагрузкой, а возможности для манёвра становятся всё более ограниченными. Рост заимствований и хронические бюджетные дефициты усиливают внутренние дисбалансы, которые уже сейчас отражаются на экономической и политической стабильности объединения. Об этом сообщает агентство "РИА Новости".

Прогноз по госдолгу ЕС и еврозоны

Согласно исследованию Российской академии наук, государственный долг Евросоюза и еврозоны продолжит увеличиваться в 2026 году. В среднем по ЕС показатель вырастет до 83,8% ВВП, а в зоне евро — до 89,8%. Годом ранее, в 2025 году, уровень долга оценивался в 82,8% и 88,8% соответственно.

В докладе подчёркивается, что негативная динамика сопровождается устойчивыми бюджетными дефицитами. По оценкам Еврокомиссии, средневзвешенный дефицит бюджета в 2025 году составит 3,3% ВВП в Евросоюзе и 3,2% — в зоне евро, а в 2026 году ожидается его рост до 3,4% и 3,3% соответственно.

Дефицит ресурсов и давление приоритетов

Авторы исследования констатируют, что дефицит финансовых ресурсов остаётся одной из ключевых проблем интеграционного объединения. Перераспределение средств между приоритетами ЕС осложняется экстренными расходами, в том числе связанными с военными целями и антикризисными мерами.

На этом фоне сохраняется, а в ряде стран даже усиливается разбалансировка государственных финансов. Политическая нестабильность в некоторых крупных экономиках Евросоюза дополнительно усложняет проведение согласованной бюджетной политики и ограничивает возможности для долгосрочного планирования.

Страновые риски и ситуация во Франции

Наиболее сложная ситуация с государственными финансами, по оценке экспертов РАН, складывается в Бельгии и Франции. Во Франции сохраняются крупные бюджетные дефициты, что приводит к дальнейшему наращиванию государственного долга и вынуждает власти предпринимать меры бюджетного оздоровления.

"Из-за расстройства финансов совокупного правительства, выражающегося в сохранении крупных бюджетных дефицитов и нарастании государственного долга, французские власти вынуждены вопреки вялой конъюнктуре следовать курсу на бюджетное оздоровление", — отмечают авторы доклада.

По их оценке, для стабилизации задолженности на уровне около 115% ВВП Франции потребуется не менее 100 млрд евро бюджетной экономии в ближайшие годы.

