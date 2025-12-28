Миллион евро в день — не аргумент: Венгрия пошла на открытый конфликт с ЕС из-за мигрантов

Жёсткая позиция Будапешта по миграции вновь привела к открытому конфликту с институтами Евросоюза. Венгерские власти заявили, что готовы платить многомиллионные штрафы, но не намерены менять свою политику и принимать нелегальных мигрантов. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Отказ несмотря на санкции

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не будет выполнять условия миграционного пакта ЕС, который вступает в силу в 2026 году. По его словам, даже угроза штрафа в размере €1 млн в день не заставит правительство пересмотреть свою позицию. Будапешт, как подчеркнул министр, не допустит на территорию страны ни одного нелегального мигранта.

Он дал понять, что отказ от участия в механизмах пакта является осознанным политическим выбором венгерского руководства, а не временной тактикой в переговорах с Брюсселем.

"Мы говорим этому "нет" в 2026 году и заранее заявляем: Венгрия не будет выполнять меры, предусмотренные миграционным пактом. Мы не хотим мигрантов, мы не хотим параллельных обществ, и мы не хотим проводить рождественские праздники в страхе", — написал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Аргументы безопасности и Магдебург

Свои слова министр подкрепил напоминанием о теракте, произошедшем 20 декабря 2024 года на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге. Тогда 50-летний выходец из Саудовской Аравии направил автомобиль в толпу людей. В результате нападения погибли шесть человек, более 300 получили ранения.

Сийярто отметил, что последствия этого преступления ощущаются в Европе до сих пор. В текущем году власти многих стран Евросоюза были вынуждены значительно усилить меры безопасности на рождественских ярмарках. По мнению венгерского министра, подобные инциденты стали прямым следствием миграционной политики ряда европейских государств.

Критика миграционной политики ЕС

Глава МИД Венгрии подчеркнул, что в странах Евросоюза, которые активно принимали мигрантов из Азии и Африки, ситуация с безопасностью заметно ухудшилась. Он заявил, что социальные системы в этих государствах испытывают чрезмерную нагрузку и начинают деформироваться.

По его оценке, теперь эти страны стремятся перераспределить миграционные потоки на другие государства ЕС, в том числе на те, которые изначально выступали против подобных решений. Венгрия, как подчеркнул Сийярто, не намерена становиться частью этого процесса.

Позиция Будапешта и раскол в ЕС

Венгрия с самого начала выступала против миграционного пакта Евросоюза, одобренного в 2024 году и вступающего в силу в июне 2026 года. Документ вводит единые правила в сфере миграции и предоставления убежища гражданам третьих стран, включая квоты на приём мигрантов и финансовые взносы в общий фонд для государств, отказывающихся их принимать.

Против соглашения вместе с Венгрией выступила Польша, серьёзные возражения высказывали также Словакия и Чехия. Эта позиция отражает сохраняющийся раскол внутри ЕС по вопросу миграции и подходов к обеспечению внутренней безопасности.