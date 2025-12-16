Чехия захлопнула двери: решение, которое может сломать миграционный сценарий ЕС

Чешские власти сделали жёсткий шаг в сторону пересмотра миграционной политики, обозначив дистанцию от общеевропейских подходов. Решение было принято сразу после формирования нового состава правительства и стало одним из первых политических сигналов Праги в адрес Брюсселя. Об этом сообщает агентство ČTK.

Отказ от миграционного пакта ЕС

Правительство Чехии, назначенное президентом 15 декабря, официально отказалось от участия в миграционном пакте Евросоюза. Об этом сообщил премьер-министр страны Андрей Бабиш по итогам заседания кабинета министров. По его словам, вопрос рассматривался в приоритетном порядке.

"Правительство на сегодняшнем заседании отвергло миграционный пакт ЕС", — приводит агентство ČTK слова главы чешского кабмина.

Принятое решение зафиксировано в проекте программного заявления правительства. Документ планируется вынести на утверждение Палатой депутатов парламента Чехии, что придаёт позиции кабинета институциональный характер.

Новые подходы к миграционному регулированию

В проекте заявления также подчёркивается необходимость разработки новых законодательных норм, касающихся регулирования миграции и предоставления убежища. Власти считают действующие европейские механизмы недостаточно эффективными и не учитывающими национальные интересы страны.

Кабинет министров отдельно отверг систему квот по распределению беженцев между государствами Евросоюза. Кроме того, правительство выступило за полный отказ от приёма нелегальных мигрантов, сделав акцент на усилении контроля и ужесточении правил.

"Правительство отвергло Пакт о миграции и предоставлении убежища в ЕС в его нынешнем виде и будет активно добиваться его ужесточения", — говорится в постановлении кабмина.

Политический контекст и региональные союзы

Решение по миграционному пакту укладывается в более широкий внешнеполитический курс Праги. Ранее Андрей Бабиш заявлял, что Чехия не намерена брать на себя какие-либо гарантии по финансированию Украины, что также вызвало резонанс в ЕС.

На этом фоне глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о планах Будапешта сформировать альянс с Чехией и Словакией. Речь идёт о координации позиций стран, которые придерживаются схожих взглядов на внешнюю политику и украинский вопрос, а также критически относятся к текущим инициативам Евросоюза.