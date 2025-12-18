Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 15:48

Саммит по российским активам в Брюсселе внезапно пошёл не по сценарию — весь город резко встал

Фермеры из 27 стран ЕС заблокировали центр Брюсселя тракторами — SHOT

Брюссель в день саммита ЕС оказался парализован не только дипломатическими спорами, но и уличными протестами. Пока лидеры стран Евросоюза обсуждают финансирование Украины и судьбу российских активов, центр города заполнили тракторы и тысячи недовольных аграриев. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Протесты фермеров в европейском квартале

В Брюсселе проходят масштабные акции фермеров из всех 27 стран Евросоюза. Европейский квартал фактически оказался заблокирован сельскохозяйственной техникой, движение в районе административных зданий серьезно затруднено. Участники протеста выступают против торгового соглашения ЕС со странами Южной Америки, в том числе с Аргентиной и Бразилией.

Фермеры заявляют, что новые договоренности создают неравные условия конкуренции. По их мнению, европейские аграрии вынуждены работать в условиях жесткого регулирования и высокой бюрократической нагрузки, тогда как импортная продукция поступает на рынок с меньшими ограничениями. Также протестующие требуют упростить регуляторные нормы и сократить давление со стороны надзорных органов.

Споры о финансировании Украины

Одновременно с уличными протестами лидеры ЕС обсуждают вопрос финансирования Украины на ближайшие два года. Ключевой темой стало возможное использование замороженных российских активов. По данным SHOT, единого подхода среди стран Евросоюза по этому вопросу до сих пор нет.

Ряд государств выступает против такого шага, указывая на высокие юридические и финансовые риски. Премьер-министр Бельгии заявил, что в случае конфискации российских активов ответственность за возможные последствия должна лежать на всем Евросоюзе, а не на отдельных странах.

Особо жесткую позицию занял премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он предупредил, что конфискация активов может привести к серьёзной эскалации.

Позиция Еврокомиссии

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, дала понять, что вопрос финансирования Украины должен быть решен в любом случае. По ее словам, участники саммита не покинут заседание Европейского совета без согласованного решения по этому пункту.

