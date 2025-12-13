Евросоюз трещит по швам — план Брюсселя о замороженных активах рухнул на глазах

Отказ ряда стран Евросоюза от передачи Украине замороженных российских активов стал неожиданным ударом по амбициям Брюсселя. Вопрос, который еще недавно считался решенным, вновь расколол европейское сообщество. Об этом сообщает издание Politico.

Раскол в европейских рядах

Италия, Бельгия, Мальта и Болгария выступили против инициативы Еврокомиссии, предполагающей передачу доходов от замороженных российских активов Украине. Эти страны сочли механизм юридически и политически рискованным. В частности, дипломаты отмечают, что подобный шаг может создать опасный прецедент в международном праве и поставить под угрозу доверие к европейским финансовым институтам.

По данным издания, позиция этих государств резко контрастирует с настроем большинства членов ЕС, которые ранее поддерживали план. Тем не менее именно несогласие нескольких ключевых участников способно заблокировать его одобрение на уровне Евросоюза.

Опасения и мотивы

Бельгия, где хранится значительная часть российских активов, опасается правовых последствий. Брюссель уже подчеркивал, что любые действия должны строго соответствовать международным нормам. Италия же выражает обеспокоенность возможным ухудшением отношений с партнерами за пределами ЕС, особенно с государствами, которые также хранят российские активы.

Мальта и Болгария, хотя и играют меньшую роль в финансовой архитектуре Европы, поддержали идею осторожности. Их представители считают, что политическое давление не должно заменять правовую аргументацию. "Некоторые правительства стремятся действовать на эмоциях, но последствия таких шагов могут оказаться непредсказуемыми", — отмечается в Politico.

Неудача Еврокомиссии

Для Еврокомиссии сопротивление отдельных стран стало серьезным ударом. Брюссель рассчитывал согласовать план уже на следующей неделе, чтобы ускорить финансовую поддержку Киева. Однако публичное несогласие партнеров поставило под сомнение возможность компромисса.

Европейские источники издания признают, что дальнейшее продвижение инициативы потребует дополнительных консультаций и политических уступок. Тем временем Украина продолжает настаивать на скорейшей передаче активов, считая их компенсацией за разрушения, нанесенные войной.