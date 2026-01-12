Новая стратегия ЕС выходит в феврале: Брюссель усиливает возврат мигрантов и погранконтроль

Еврокомиссия готовится представить новый курс в сфере миграции и убежища, который может заметно усилить контроль на внешних границах ЕС и изменить подход к возврату нелегальных мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Euractiv, в распоряжении которого оказался проект стратегического документа Еврокомиссии.

Когда и в каком формате появится план

По данным Euractiv, речь идет о пятилетней стратегии в области миграции и предоставления убежища. Документ планируется обнародовать в феврале и представить одновременно с обновленной визовой стратегией Евросоюза.

Ожидается, что стратегия станет рамочным документом, определяющим приоритеты миграционной политики ЕС на несколько лет вперед. Она должна объединить уже действующие меры и новые инициативы, которые обсуждаются на фоне давления со стороны стран — членов союза.

Шесть приоритетов миграционной политики

Как отмечает портал, документ формирует шесть ключевых приоритетов. Среди них — дипломатия в сфере миграционной политики, усиление пограничного контроля, формирование справедливой и устойчивой системы предоставления убежища, а также меры по возврату и выдворению нелегальных мигрантов.

В перечень приоритетов также включены развитие легальных путей миграции и трудовой мобильности, а еще стратегическое использование финансовых ресурсов в сочетании с расширенной оперативной поддержкой.

Возможные институциональные изменения

Отдельный блок стратегии посвящен институциональным реформам. По информации портала, Еврокомиссия рассматривает возможность пересмотра учредительного регламента агентства ЕС по вопросам убежища уже в 2026 году.

На фоне этих планов ранее газета Financial Times писала, что столицы стран ЕС настаивают на более жестких мерах, которые в ряде случаев перекликаются с подходами президента США Дональда Трампа. Давление со стороны национальных правительств, как отмечают СМИ, остается одним из факторов, подталкивающих Брюссель к пересмотру курса.

Контекст: реформа уже утверждена

В мае 2024 года Евросоюз окончательно утвердил масштабную реформу миграционного законодательства — "Пакт о миграции и предоставлении убежища". Документ разрабатывался почти десять лет и предусматривает усиление контроля на внешних границах, ускорение рассмотрения заявлений о предоставлении убежища и более эффективное выдворение тех, кто не имеет права находиться в ЕС.

Кроме того, пакт вводит механизм "справедливого" распределения мигрантов между странами союза, чтобы снизить нагрузку на государства первой линии. Странам ЕС был предоставлен двухлетний срок для внедрения новых правил в национальные системы, и новая стратегия Еврокомиссии должна логически дополнить уже принятые изменения.