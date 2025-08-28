Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Черный дым из выхлопной трубы в пробке
Черный дым из выхлопной трубы в пробке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:11

Электромобили обещали вытеснить ДВС к 2035 году — автопром шокировал заявлением

Европейские автопроизводители: цели ЕС по снижению CO2 к 2035 году недостижимы

Европейские автопроизводители и поставщики запчастей открыто заявили: выполнить нынешние цели Евросоюза по сокращению выбросов CO2 уже невозможно. Особенно это касается планов к 2035 году полностью отказаться от продаж автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

Встреча на высшем уровне

12 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проведёт встречу с ключевыми представителями автомобильного сектора. На повестке — будущее отрасли, которая оказалась зажатой между двумя вызовами: растущей конкуренцией со стороны Китая в сфере электромобилей и американскими пошлинами.

Что пишут автогиганты

В письме к фон дер Ляйен руководители Mercedes-Benz и Schaeffler AG напомнили, что остаются привержены общей цели ЕС — достичь углеродной нейтральности к 2050 году.

Однако, по их словам, сегодня европейский рынок оказался в уязвимом положении:

  • почти полная зависимость от азиатских поставщиков аккумуляторов;
  • медленное развитие зарядной инфраструктуры;
  • более высокие производственные издержки;
  • торговые барьеры со стороны США.

Нереальные сроки

"Достижение жестких целевых показателей по выбросам CO2 для легковых автомобилей и фургонов к 2030 и 2035 годам в сегодняшнем мире просто нереально", — подчеркнули авторы письма.

Сейчас доля электромобилей на европейском рынке новых машин составляет около 15%, а у фургонов — всего 9%.

Что предлагают автопроизводители

Руководители компаний уверены: ЕС должен мыслить шире, чем просто строгие квоты на новые автомобили. Они предлагают оставить место для разных технологий — подключаемых гибридов, машин с увеличенным запасом хода, эффективных ДВС, водорода и синтетического топлива.

"Электромобили будут лидировать, но также должно быть место для (подключаемых) гибридов, автомобилей с увеличенным запасом хода, высокоэффективных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, водорода и декарбонизированного топлива", — говорится в письме.

Отдельное внимание предлагается уделить и большегрузному транспорту: пересмотреть действующие нормы по выбросам для грузовиков и автобусов.

Давление на регуляторов

Ещё весной Еврокомиссия согласилась смягчить временные рамки достижения промежуточных целей, запланированных на 2025 год. Кроме того, в Европе усиливается политическое давление: правоцентристская группа фон дер Ляйен уже призвала отказаться от полного запрета двигателей внутреннего сгорания после 2035 года.

Так, автопром дает понять: "зелёный" курс остаётся, но без пересмотра жёстких сроков и без учета рыночных реалий он превращается в утопию.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Автоэксперты назвали ошибки водителей после затопления машины, которые усугубляют поломку сегодня в 2:18

Хлопок из-под капота — и счёт на сотни тысяч: как одна летняя гроза может обернуться катастрофой для машин

Ливни в Центральной России оставили сотни машин под водой. Эксперты объяснили, как распознать гидроудар, кто оплатит ремонт и чего нельзя делать в момент затопления.

Читать полностью » Безопасное вождение: советы по предотвращению ДТП с наглыми водителями вчера в 22:50

Как сохранить нервную систему и авто в целости: простые советы водителям

Устали от водителей, которые "висят" на бампере? Автоинструктор раскрывает рабочие методы, как мягко отодвинуть наглеца без конфликтов и торможений. Безопасность прежде всего!

Читать полностью » Москвич-402: история автопрома и его влияние на современность вчера в 22:08

Светлый путь и мрачный финал: как судьба Москвича-402 изменила автопром

Почему первый самостоятельный Москвич продержался на конвейере всего 10 лет? Узнайте, как рождалась легенда и почему её уход стал правильным решением.

Читать полностью » Аналитика вчера в 21:24

Минус миллион за одно лето: как китайский автопроизводитель обрушил цены на свои модели

Летом 2025-го несколько брендов удивили падением цен на автомобили в России. Какие модели стали заметно дешевле — и почему именно они?

Читать полностью » Китайский производитель пылесосов Dreame объявил о создании гиперкара к 2027 году вчера в 20:10

После Xiaomi и Roborock — в бой за гиперкары идёт и производитель пылесосов

Компания Dreame, известная по пылесосам, готовит к 2027 году собственный электрический гиперкар и обещает "убийцу Bugatti Veyron".

Читать полностью » Automotive News: доходы глав американских автокомпаний выросли в среднем на 5% вчера в 19:11

Миллионы не предел: сколько зарабатывают главы автогигантов

Зарплаты глав GM, Ford и Rivian растут, но остаются скромными на фоне IT. Почему Илона Маска нет в списке и кто стал абсолютным рекордсменом?

Читать полностью » В Госдуме предложили ограничить продажу питбайков несовершеннолетним вчера в 18:11

Питбайки вырвались на улицы: почему теперь ими заинтересовалась Госдума

Питбайки стали любимым транспортом подростков, но их свобода оборачивается трагедиями. Власти предлагают жесткие ограничения — что изменится?

Читать полностью » Продажи Tesla в Европе в июле упали на 42,4% — данные ACEA вчера в 17:06

Лидер превратился в аутсайдера: тревожный сигнал для Tesla в Европе

В июле Tesla неожиданно уступила лидерство в ЕС: продажи рухнули на 42%, а китайский BYD стремительно вырвался вперёд. Что изменилось на рынке?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Тренировка 3-1-30-1 на беговой дорожке помогает повысить выносливость
Питомцы

Опасные растения, окна и паразиты: как уберечь кошку от рисков
Наука и технологии

Космический аппарат "Вояджер-1" в ноябре 2026 года удалится на расстояние светового дня от Земли
Авто и мото

Как работает электронный ручной тормоз и чем он отличается от механического
Спорт и фитнес

Программа дня в CrossFit: 4 раунда бега и приседаний с весом собственного тела
Авто и мото

Посол Индии Винай Кумар: Дели готов увеличить экспорт авто и электроники в Россию
Красота и здоровье

Физиотерапевт Светлана Малиновская: постель нужно оставлять развернутой на 20–30 минут
Садоводство

Естественная защита от тараканов: ароматические растения против вредителей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru