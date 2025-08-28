Электромобили обещали вытеснить ДВС к 2035 году — автопром шокировал заявлением

Европейские автопроизводители и поставщики запчастей открыто заявили: выполнить нынешние цели Евросоюза по сокращению выбросов CO2 уже невозможно. Особенно это касается планов к 2035 году полностью отказаться от продаж автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

Встреча на высшем уровне

12 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проведёт встречу с ключевыми представителями автомобильного сектора. На повестке — будущее отрасли, которая оказалась зажатой между двумя вызовами: растущей конкуренцией со стороны Китая в сфере электромобилей и американскими пошлинами.

Что пишут автогиганты

В письме к фон дер Ляйен руководители Mercedes-Benz и Schaeffler AG напомнили, что остаются привержены общей цели ЕС — достичь углеродной нейтральности к 2050 году.

Однако, по их словам, сегодня европейский рынок оказался в уязвимом положении:

почти полная зависимость от азиатских поставщиков аккумуляторов;

медленное развитие зарядной инфраструктуры;

более высокие производственные издержки;

торговые барьеры со стороны США.

Нереальные сроки

"Достижение жестких целевых показателей по выбросам CO2 для легковых автомобилей и фургонов к 2030 и 2035 годам в сегодняшнем мире просто нереально", — подчеркнули авторы письма.

Сейчас доля электромобилей на европейском рынке новых машин составляет около 15%, а у фургонов — всего 9%.

Что предлагают автопроизводители

Руководители компаний уверены: ЕС должен мыслить шире, чем просто строгие квоты на новые автомобили. Они предлагают оставить место для разных технологий — подключаемых гибридов, машин с увеличенным запасом хода, эффективных ДВС, водорода и синтетического топлива.

"Электромобили будут лидировать, но также должно быть место для (подключаемых) гибридов, автомобилей с увеличенным запасом хода, высокоэффективных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, водорода и декарбонизированного топлива", — говорится в письме.

Отдельное внимание предлагается уделить и большегрузному транспорту: пересмотреть действующие нормы по выбросам для грузовиков и автобусов.

Давление на регуляторов

Ещё весной Еврокомиссия согласилась смягчить временные рамки достижения промежуточных целей, запланированных на 2025 год. Кроме того, в Европе усиливается политическое давление: правоцентристская группа фон дер Ляйен уже призвала отказаться от полного запрета двигателей внутреннего сгорания после 2035 года.

Так, автопром дает понять: "зелёный" курс остаётся, но без пересмотра жёстких сроков и без учета рыночных реалий он превращается в утопию.