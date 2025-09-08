Почему в урне элиты нет ни костей, ни пепла? Тайна древнего обряда

Представьте себе: в некрополе Палаццоне в Перудже, Италия, археологи подняли крышку травертиновой урны с рельефом Медузы — и вместо останков обнаружили лишь скромные терракотовые сосуды. Эта находка, сделанная во время плановых реставрационных работ, бросает вызов нашим представлениям об этрусских погребальных обрядах. Что скрывается за этой загадкой?

Описание урны и её украшений

Урна принадлежит семье Акси и выделяется исключительной резьбой. Центральный элемент — лицо Горгоны, высеченное в высоком рельефе на главной стороне сосуда. Оно обрамлено квадратным орнаментом с надписями этрусским курсивом, который сочетает плавные и угловатые штрихи. Это позволяет датировать изделие III веком до н. э., когда только зарождался семейный гипогей. Украшения включают мотивы цветов и патер — ритуальных дисков, типичных для погребального инвентаря элиты.

Но настоящее удивление ждало внутри. Несмотря на свинцовую табличку, найденную ранее в гробнице, где упоминались останки арнθ и, возможно, ларθи каприти, никаких костей или пепла не обнаружили. Вместо этого там стояли три уцелевших терракотовых сосуда: чаша (bicchiere) и два кувшина (brocchette), аккуратно расставленные в строгом порядке. Эти изделия из апельсиновой пасты просты, без украшений.

Гипотезы о ритуале

Отсутствие человеческих останков и наличие такого набора наводит на мысли о символическом захоронении или кенотафе. Возможно, это связано с утратой тела покойного или особым ритуалом. Медуза, как главный апотропеический элемент в этрусско-италийском мире, здесь выполняет двойную роль: защищает содержимое урны (в данном случае — приношения) и охраняет погребальное пространство.

Находка произошла в гипогее семьи Акси в некрополе Палаццоне. Этот комплекс, открытый в 1840 году и включающий около 200 камерных гробниц, находится под управлением Управления по археологическим ценностям Умбрии и доступен для посетителей. Урну временно перенесли в Антиквариум для материаловедческого анализа и изучения органических остатков.

Слово эксперта

Директор по сохранению памятника, доктор Сильвия Росси, заявила, что это напоминание о том, что этруски до сих пор удивляют нас. Изделие примечательно не только своей резьбой, но и ритуальной сложностью, которую оно подразумевает. Медуза была не просто украшением; она активно присутствовала в гробнице.

После завершения исследований урна и её содержимое будут выставлены в Национальном археологическом музее Умбрии. А пока каменный взгляд Медузы из травертина хранит тайну, длившуюся более двух тысяч лет.