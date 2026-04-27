Этикетка пугает сложными словами: почему продукт не стоит списывать сразу

Длинный состав и наличие Е-добавок не всегда делают продукт опасным, заявила диетолог, нутрициолог Наталья Лазуренко. О том, как читать этикетки и не попадаться при этом на маркетинговые уловки, специалист рассказала в эфире Pravda.Ru.

Лазуренко отметила, что покупатели часто оценивают продукт по слишком простым признакам. По ее словам, короткий состав не всегда означает безопасность и пользу, а длинный перечень компонентов сам по себе не доказывает, что продукт вреден.

"Если возьмем самое банальное яйцо и напишем его состав с точки зрения биохимии, получим огромное количество сложных для человека без медицинского образования названий, которые действительно будут сбивать. А это будет всего лишь состав обычного яйца или обычного яблока. Здесь самое главное не пугаться", — объяснила Лазуренко.

Она добавила, что производители и маркетологи нередко играют на страхе перед непонятными словами на этикетке. Из-за этого у покупателей возникает ощущение, что "натуральный" или "чистый" состав автоматически лучше, хотя такие формулировки не являются надежным критерием оценки продукта.

"Сейчас, к сожалению, демонизируют многие продукты, этикетки страшат, если там большое количество Е-добавок. На самом деле производитель обязан указывать наличие E-продукта, но не всегда E-продукт — это потенциально опасный продукт. Термин E значит, что продукт максимально изучен", — подчеркнула специалист.

По словам Лазуренко, главное для покупателя — не бояться сложных названий, а понимать, что именно указано на этикетке и зачем компонент используется в продукте.

