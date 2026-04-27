Мужчина читает этикетку в супермаркете
Ирина Малова Опубликована сегодня в 12:17

Этикетка пугает сложными словами: почему продукт не стоит списывать сразу

Длинный состав и наличие Е-добавок не всегда делают продукт опасным, заявила диетолог, нутрициолог Наталья Лазуренко. О том, как читать этикетки и не попадаться при этом на маркетинговые уловки, специалист рассказала в эфире Pravda.Ru.

Лазуренко отметила, что покупатели часто оценивают продукт по слишком простым признакам. По ее словам, короткий состав не всегда означает безопасность и пользу, а длинный перечень компонентов сам по себе не доказывает, что продукт вреден.

"Если возьмем самое банальное яйцо и напишем его состав с точки зрения биохимии, получим огромное количество сложных для человека без медицинского образования названий, которые действительно будут сбивать. А это будет всего лишь состав обычного яйца или обычного яблока. Здесь самое главное не пугаться", — объяснила Лазуренко.

Она добавила, что производители и маркетологи нередко играют на страхе перед непонятными словами на этикетке. Из-за этого у покупателей возникает ощущение, что "натуральный" или "чистый" состав автоматически лучше, хотя такие формулировки не являются надежным критерием оценки продукта.

"Сейчас, к сожалению, демонизируют многие продукты, этикетки страшат, если там большое количество Е-добавок. На самом деле производитель обязан указывать наличие E-продукта, но не всегда E-продукт — это потенциально опасный продукт. Термин E значит, что продукт максимально изучен", — подчеркнула специалист.

По словам Лазуренко, главное для покупателя — не бояться сложных названий, а понимать, что именно указано на этикетке и зачем компонент используется в продукте.

Полная запись разговора с Натальей Лазуренко будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Зуб меняет цвет не просто так: за безобидным оттенком может скрываться опасный процесс 17.04.2026 в 16:18

Cтоматолог Алексей Антипенко объяснил NewsInfo, почему зубы меняют цвет и когда это опасно.

Читать полностью » Вспышки инфекций в детсадах не случайны: дело не в малышах и не в еде 17.04.2026 в 14:35

Педиатр Евгений Тимаков в эфире Pravda.Ru объяснил, почему вспышки инфекций в детсадах — это не ЧП.

Читать полностью » Прогресс в фитнесе выдает не вес: вот на что нужно смотреть в первую очередь 16.04.2026 в 16:27

Фитнес-тренер Сергей Литовченко рассказал NewsInfo, как почувствовать прогресс в фитнесе, кроме взвешивания.

Читать полностью » Мода на купальники резко сменила курс: пляжный образ собирают по новым правилам 14.04.2026 в 16:49

Стилист Анна Скороходова рассказала NewsInfo, почему купальник этим летом станет полноценным модным объектом.

Читать полностью » Новый реестр антипрививочников обсуждают в России: последствия поставили под вопрос 14.04.2026 в 13:37

Вирусолог Анатолий Альтштейн оценил для NewsInfo идею создания в России базы антипрививочников.

Читать полностью » Оспа обезьян подбирается незаметно: первые симптомы легко спутать с десятками болезней 14.04.2026 в 13:37

Иммунолог Владислав Жемчугов рассказал NewsInfo, насколько опасна оспа обезьян для человека и какие симптомы появляются первыми.

Читать полностью » Реакция как при аллергии, но анализы чистые: что происходит с организмом 09.04.2026 в 17:46

Иммунолог Ирина Ярцева объяснила NewsInfo, как отличить аллергию от гиперчувствительности.

Читать полностью » Антибиотики спасают, но оставляют след: когда без поддержки организм уже не справится 09.04.2026 в 17:45

Кардиолог Андрей Кондрахин рассказал NewsInfo, когда после антибиотиков нужно восстанавливать микрофлору кишечника.

Читать полностью »

Новости
Экономика
Скамейка запасных на рынке труда не работает как в спорте: кадровый резерв оказался с подвохом
Россия
Мишень номер один: как мировая слава Юрия Гагарина превратилась в смертельную ловушку
Технологии
Скрытая наценка: почему зарубежные товары в интернет-магазинах станут дороже в ближайшее время
Недвижимость
Теснота уходит без ремонта: гардеробная меняет ощущение пространства
Россия
Работающим тоже достанется: пенсии пересчитают по особым правилам
Еда
Еда больше не спешит портиться: новая технология продлевает срок хранения еды
Недвижимость
Тихая мина под столешницей: ошибки монтажа, которые лишают гарантии на варочную панель
Авто и мото
Деньги исчезают быстрее бензина: ремонт этих машин стоит состояния
