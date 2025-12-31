Эти слова Ларисы Долиной кажутся простыми — но именно они заполнили шоу ярким моментом

Российская певица Лариса Долина озвучила необычное новогоднее пожелание для своих поклонников. В праздничном спецвыпуске юмористического шоу "Кстати" на платформе VK Video она поздравила зрителей с наступающим годом и выразила надежду, что символ года — Лошадь — не станет источником неприятных сюрпризов.

Лариса Долина на праздничной сцене

В ходе программы Долина исполнила музыкальный номер, после чего, сделав краткое обращение, быстро покинула сцену.

Артистка пожелала всем: "Всех с наступающим! Ребята, пусть грядущий год Лошади не лягается!".

Это неожиданное и яркое пожелание стало запоминающимся моментом праздничной программы.

Неожиданное появление

Появление Ларисы Долиной в шоу стало сюрпризом для зрителей. Артистка ограничилась коротким и ярким выступлением, добавив веселья в праздничное настроение, но не затмевшую атмосферу программы.