Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Салат Снежная сказка
Салат Снежная сказка
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:40

Эти остатки салатов вам не покажутся съедобными — но лучше отказаться, чем рисковать здоровьем

Диетолог предупредила о рисках, связанных с доеданием новогодних салатов утром - Лента.ру

Врач-диетолог "СМ-Клиника" Надежда Литвинова-Гразион предупредила о потенциальной опасности, связанной с привычкой доедать новогодние салаты утром. В разговоре с "Лентой.ру" она объяснила, как могут быть опасны остатки готовых блюд, особенно если они долго хранились.

Бактериальное обсеменение и опасность отравлений

Главная проблема, по словам специалиста, заключается в быстром бактериальном размножении в готовых блюдах. Особенно это касается салатов, содержащих майонез, сметану, яйца, мясо, колбасу или рыбу. В таких продуктах быстро развиваются патогенные микроорганизмы, такие как стафилококк, сальмонелла, кишечная палочка и различные виды клостридий.

"Главная проблема заключается в быстром бактериальном обсеменении готовых блюд. В салатах, особенно содержащих майонез, сметану, яйца, мясо, колбасу или рыбу, очень быстро размножаются такие патогены, как стафилококк, сальмонелла, кишечная палочка и различные виды клостридий", — объяснила Литвинова-Гразион.

По ее словам, употребление испорченных салатов может привести к пищевому отравлению, которое сопровождается такими симптомами, как тошнота, рвота, диарея, боли и спазмы в животе, а также повышение температуры. В тяжёлых случаях возможно развитие обезвоживания и нарушения электролитного баланса, что вызывает головокружение, слабость и даже нарушения сердечного ритма.

Правильные условия хранения и употребления

Литвинова-Гразион подчеркнула, что даже в холодильнике опасные микроорганизмы могут активно размножаться, если температура не соответствует нормам хранения.

Она также отметила, что салаты можно употреблять на следующий день только в том случае, если они находились в холодильнике при температуре не выше +4°C и если с момента их приготовления прошло не более суток. В противном случае диетолог настоятельно рекомендовала отказаться от таких блюд.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Нанопластик из чайных пакетиков проник в кишечник — Chemosphere сегодня в 8:31
Обычный чайный пакетик в кипятке ведёт себя странно — последствия уходят далеко за пределы кухни

Привычный чай в пакетиках может содержать миллионы пластиковых частиц. Учёные выяснили, как они ведут себя в организме и почему это важно.

Читать полностью » Женщинам рекомендовано пить не более 200 мл шампанского на праздник – Денисова сегодня в 5:24
Как не стать жертвой мгновенного опьянения: шампанское, которое может испортить праздник

Врач-диетолог объяснила, как пить шампанское в новогоднюю ночь, чтобы не навредить здоровью, и какие напитки лучше выбрать.

Читать полностью » Безалкогольный глинтвейн улучшает микроциркуляцию крови – Тарасова сегодня в 5:01
Зимний напиток, который согревает и лечит: что делает безалкогольный глинтвейн таким полезным

Безалкогольный глинтвейн с правильными специями может стать не только согревающим, но и полезным напитком, улучшая пищеварение и микросиркуляцию.

Читать полностью » Патчи для глаз увлажняют и уменьшают отёки — косметолог сегодня в 4:44
Каждый день с патчами: темные круги уходят, припухлости исчезают — правда, я не ожидала такого эффекта

Патчи для глаз — это простое и эффективное средство для борьбы с усталостью и припухлостью. Узнайте, как правильно выбрать, наносить и хранить патчи, чтобы получить максимальный эффект!

Читать полностью » Дайте снегу оттаять перед очисткой автомобиля, чтобы упростить процесс — Рrimamedia сегодня в 4:10
Стекла и лак не простят ошибок: как снег может повредить ваш автомобиль, если не быть осторожным

Важно знать, как правильно и безопасно очистить машину от снега, чтобы избежать повреждений и подготовить автомобиль к поездке в морозные дни.

Читать полностью » Яркий и удобный образ поможет встретить Новый год активно — стилисты сегодня в 0:02
Хотела эффектный образ — а получила усталость и дискомфорт: как на самом деле стоит одеваться в Новый год

Как выбрать новогодний наряд, чтобы выглядеть ярко и чувствовать себя свободно: советы астролога о цветах, деталях и комфорте в праздничную ночь.

Читать полностью » Психиатр Барзилай связал смартфон в 12 лет с повышенным риском ожирения вчера в 23:37
Думал, смартфон в 12 — это нормально, пока не увидел цифры, от которых становится страшно

Исследования показывают тревожные тенденции: ранний доступ к смартфонам может угрожать психике и физическому здоровью детей. Узнайте, как избежать последствий.

Читать полностью » Разгрузочный день снижает нагрузку на организм после праздников — диетолог Белоусова вчера в 20:22
Печень берёт удар на себя: что нужно сделать сразу после новогодних застолий

После новогодних застолий организм требует деликатного восстановления. Какие простые шаги помогут печени и пищеварению вернуться в норму — без жёстких диет и рисков.

Читать полностью »

Новости
Еда
Итальянцы связывают новогодние блюда с достатком и удачей — соцсети
Культура и шоу-бизнес
Лариса Долина с юмором поздравила зрителей с наступающим годом Лошади - VK Video
Еда
Марта Стюарт заменяет масло миндальным в печенье с шоколадом — Allrecipes
Дом
Ослабленный прижим створки становится причиной сквозняка — строители
ДФО
Приморская транспортная прокуратура начала проверку после жалоб моряков - DEITA.RU
ДФО
В Хабаровске произошла авария на электросетях, несколько районов остались без света - ДВ-РОСС
ДФО
В Приморье продолжается дефицит бензина, на заправках образуются километровые очереди - ДВ-РОСС
Общество
44% петербуржцев рассчитывают на 13-ю зарплату по итогам 2025 года - Авито
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet