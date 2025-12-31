Эти остатки салатов вам не покажутся съедобными — но лучше отказаться, чем рисковать здоровьем

Врач-диетолог "СМ-Клиника" Надежда Литвинова-Гразион предупредила о потенциальной опасности, связанной с привычкой доедать новогодние салаты утром. В разговоре с "Лентой.ру" она объяснила, как могут быть опасны остатки готовых блюд, особенно если они долго хранились.

Бактериальное обсеменение и опасность отравлений

Главная проблема, по словам специалиста, заключается в быстром бактериальном размножении в готовых блюдах. Особенно это касается салатов, содержащих майонез, сметану, яйца, мясо, колбасу или рыбу. В таких продуктах быстро развиваются патогенные микроорганизмы, такие как стафилококк, сальмонелла, кишечная палочка и различные виды клостридий.

По ее словам, употребление испорченных салатов может привести к пищевому отравлению, которое сопровождается такими симптомами, как тошнота, рвота, диарея, боли и спазмы в животе, а также повышение температуры. В тяжёлых случаях возможно развитие обезвоживания и нарушения электролитного баланса, что вызывает головокружение, слабость и даже нарушения сердечного ритма.

Правильные условия хранения и употребления

Литвинова-Гразион подчеркнула, что даже в холодильнике опасные микроорганизмы могут активно размножаться, если температура не соответствует нормам хранения.

Она также отметила, что салаты можно употреблять на следующий день только в том случае, если они находились в холодильнике при температуре не выше +4°C и если с момента их приготовления прошло не более суток. В противном случае диетолог настоятельно рекомендовала отказаться от таких блюд.