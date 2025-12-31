Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:40

Эти капельницы кажутся привычными — но именно они заполнили медицинские графики на Новый год

Спрос на детокс-услуги в России вырос в разы на фоне новогодних праздников - Mash

Спрос на медицинские детокс-услуги в России стремительно возрос, особенно в период праздников. Стоимость самой простой процедуры — капельницы для вывода алкоголя — увеличилась с 2,5 до 15 тысяч рублей, а расписание медиков на новогодние каникулы уже полностью заполнено.

"Базовый вариант очистки организма от алкоголя теперь обходится минимум в 15 тысяч рублей за выезд на дом", — сообщает телеграм-канал Mash.

Ажиотаж на фоне праздников

Ожидаемо, в период праздников процедура вывода токсинов стала особенно востребованной. Услуга в праздничные дни имеет дополнительные наценки: если в организме присутствуют иные токсичные вещества, цена может стартовать от 20 тысяч рублей и варьироваться в зависимости от тяжести состояния пациента.

Записаться на детокс-процедуру в каникулы становится всё сложнее, так как последние доступные слоты предполагают доплату от 5 до 10 тысяч рублей.

Групповые записи и подготовка к праздникам

Основной причиной повышенного спроса на детокс-услуги стали предварительные групповые записи. Люди старше 35 лет, заранее планируя активные новогодние празднования, бронировали выезды медиков целыми компаниями.

Одна медсестра обслуживает несколько человек, последовательно проводя процедуру с каждым пациентом, что требует около часа на саму капельницу и ещё два часа для полного выведения токсинов.

Физиологические особенности и пределы эффективности

Эксперты отмечают, что эффективность детоксикации во многом зависит от физиологических особенностей пациента. Людям с худощавым телосложением может быть сложнее восстановиться даже после стандартной капельницы.

Медики предупреждают, что в случае сильного опьянения или потери сознания стандартная процедура может не помочь, и в таких случаях требуется уже стационарная медицинская помощь.

