Эти цифры кажутся незначительными, но именно они показывают рост заболеваемости в Мурманске

В Мурманской области наблюдается резкий рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). По данным Роспотребнадзора, только за одну неделю, с 22 по 28 декабря, в регионе было зафиксировано 7,2 тыс. случаев заражения, что указывает на активное распространение инфекции. Об этом пишет АБН24.

Высокий уровень заболеваемости среди детей

Особое внимание привлекает высокий уровень заболеваемости среди детей. Более 36% всех заболевших составляют дети. Среди них наибольшую долю составляют дошкольники в возрасте от трех до шести лет, которых 28,9%, а также школьники — 50,3%.

Это свидетельствует о том, что вирусы активно распространяются в образовательных и детских учреждениях, что требует дополнительного внимания к мерам профилактики.

Циркуляция вирусов гриппа и других респираторных инфекций

Лабораторные анализы биологических образцов пациентов показали, что в Мурманской области активно циркулирует вирус гриппа, преимущественно штамм A. Кроме того, были выявлены и другие респираторные возбудители, не относящиеся к гриппу, что также подтверждает многообразие вирусных инфекций, охватывающих регион в текущий период.

Коронавирус в регионе

Помимо гриппа и ОРВИ, в Мурманской области сохраняется уровень заболеваемости коронавирусом. За ту же неделю было выявлено 97 новых случаев COVID-19, что соответствует показателю около 15 заболевших на 100 тыс. населения. Это подтверждает необходимость продолжения профилактических мер и соблюдения санитарных рекомендаций.