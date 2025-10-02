Многонациональный Китай: как формировалась этническая карта Китая

Китайская Народная Республика — одно из самых многонациональных государств мира. Официально на её территории проживает 56 национальностей, каждая из которых обладает собственной культурой, традициями и языком.

Главным этносом считаются ханьцы, на их долю приходится около 55% населения страны. Все остальные группы принято относить к "национальным меньшинствам". Несмотря на меньшую численность, именно они населяют огромные территории — от горных районов Тибета до степей Внутренней Монголии и пустынь Синьцзяна.

Как сформировалась национальная карта Китая

Современное многообразие Китая стало результатом долгих исторических процессов:

в XVIII-XIX веках империя Цинь присоединила Внутреннюю Монголию и Восточный Туркестан (позднее — Синьцзян-Уйгурский автономный район);

после Второй мировой войны к Китаю вновь отошла Маньчжурия;

на протяжении веков китайские династии расширяли влияние на новые земли, включавшие разные народы.

Так сформировалась уникальная этническая мозаика, в которой переплетаются десятки культур.

Малые и большие народы

В Китае есть как крупные народы численностью более миллиона человек, так и совсем малочисленные группы, едва насчитывающие несколько тысяч жителей.

Самые малочисленные

Лоба - всего около 3 тысяч человек.

- всего около 3 тысяч человек. Группы численностью до 100 тысяч: буланы, таджики, пумийцы, ачане, нусуанцы, эвенки, цзинотяне, дэане, узбеки, русские, татары, орочоны и другие.

Средние по численности (100 тыс. — 1 млн.)

К ним относятся: шэяне, лисуанцы, киргизы, дауры, мулаотяне, цянцы, насийцы, салары, маонаньцы.

Крупные народы (более 1 млн.)

В эту группу входят:

Чжуаны (крупнейшее национальное меньшинство),

(крупнейшее национальное меньшинство), маньчжуры, хуэйцы, уйгуры, тибетцы, монголы, казахи, корейцы, байцы, дунцы, яо, хани и другие.

Где живут ханьцы и меньшинства

Ханьцы расселены в основном в бассейне рек Янцзы, Хуанхэ и Чжуцзян, а также в Северо-Восточном Китае.

расселены в основном в бассейне рек Янцзы, Хуанхэ и Чжуцзян, а также в Северо-Восточном Китае. Уйгуры составляют большинство населения в Синьцзяне.

составляют большинство населения в Синьцзяне. Монголы живут во Внутренней Монголии.

живут во Внутренней Монголии. Тибетцы населяют Тибетское нагорье.

населяют Тибетское нагорье. Чжуаны обитают на юге, в Гуанси-Чжуанском автономном районе.

Таким образом, национальные меньшинства занимают территории, богатые природными ресурсами и стратегически важные для государства.

Языки Китая

Государственным считается китайский язык (путунхуа), который используют в образовании, СМИ и официальных документах. Однако в стране насчитывается десятки языков и диалектов.

В Синьцзяне многие жители говорят на уйгурском языке .

. Во Внутренней Монголии распространён монгольский .

. В южных провинциях можно услышать кантонский, хакка и другие диалекты китайского.

Эта многоязычность создаёт особый культурный колорит.

Китайская диаспора

Китайцы расселены по всему миру. Самые крупные диаспоры находятся:

в США и Канаде,

в странах Юго-Восточной Азии (Малайзия, Сингапур, Таиланд),

в Европе (Великобритания, Франция, Германия).

За рубежом китайские общины сохраняют язык, культуру и активно влияют на экономическую жизнь стран проживания.

Таблица: плюсы и минусы многонациональности Китая

Плюсы Минусы Богатое культурное наследие Языковые барьеры Разнообразие традиций, обычаев, кухни Сложности в управлении отдалёнными регионами Укрепление международных связей через диаспоры Возможные этнические противоречия Экономический потенциал регионов с меньшинствами Риск культурной ассимиляции малых народов

FAQ

Сколько официальных народностей признано в Китае?

56, включая титульных ханьцев.

Кто составляет крупнейшее национальное меньшинство?

Чжуаны (около 18 млн человек).

Есть ли русские в Китае?

Да, они входят в список национальных меньшинств, численность небольшая.

Мифы и правда

Миф: в Китае живут только китайцы.

Правда: в стране признаны десятки народностей, от тибетцев до казахов.

в Китае живут только китайцы. в стране признаны десятки народностей, от тибетцев до казахов. Миф: все говорят на одном языке.

Правда: существует множество диалектов, а некоторые народы говорят на своих языках.

все говорят на одном языке. существует множество диалектов, а некоторые народы говорят на своих языках. Миф: национальные меньшинства не влияют на культуру страны.

Правда: их традиции, кухня и обычаи стали частью единого китайского наследия.

Китай — это не просто государство с миллиардным населением. Это многонациональная цивилизация, в которой ханьцы соседствуют с уйгурами, тибетцами, монголами, корейцами и десятками других народов. Такое разнообразие делает Поднебесную уникальной и позволяет ей сочетать в себе разные культуры, религии и традиции.