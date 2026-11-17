Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед объявил о передаче его стране первой партии из 12 российских истребителей Су-35 — на год раньше намеченного срока. Церемония прошла в международном аэропорту "Жуковский" во время визита премьера в Москву, совпавшего с третьим саммитом "Россия — Африка" 28-29 октября.

В соцсети X Абий Ахмед поблагодарил Владимира Путина за ускорение поставки и отметил, что самолеты переданы в соответствии с договоренностями с российским правительством. По данным блога bmpd Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ), контракт на Су-35 был подписан несколько лет назад, а первые машины Эфиопия должна была получить в 2027 году. Однако в сентябре 2026 года на XVIII саммите БРИКС в Индии эфиопский премьер лично попросил Путина сдвинуть сроки, и тот согласился.

Сколько всего истребителей получит Эфиопия, пока неизвестно. Абий Ахмед назвал переданные машины "первыми двенадцатью", что предполагает продолжение поставок. При этом в "Рособоронэкспорте" сообщили агентству Reuters, что в ВВС Эфиопии фактически доставлены пока только два Су-35.

По имеющимся данным, соглашение предусматривает также поставку Эфиопии четырех дивизионов зенитной ракетной системы большой дальности С-400, предназначенной для поражения самолетов и других воздушных целей. Таким образом, Аддис-Абеба получает не только боевые самолеты, но и средства ПВО.

Во время визита Абию Ахмеду также показали новейший истребитель пятого поколения Су-57 и самолет-заправщик Ил-78М-90А, созданный на базе военно-транспортного Ил-76МД-90А.

Военно-техническое сотрудничество России и Эфиопии длится не первый год. Как напоминает ТАСС, в июле 2021 года стороны подписали ряд соглашений о модернизации эфиопской армии, передаче технологий и подготовке кадров. Новые закупки, по словам премьера, призваны сдерживать возможную агрессию: обстановка в регионе обостряется, в Тыграе возобновились бои, растет напряженность в отношениях с Эритреей.