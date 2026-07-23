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Ирина Малова Опубликована сегодня в 12:40

Школа возьмется за культуру общения: новый курс должен остановить тревожную тенденцию

Введение специальных уроков по этике и культуре речи в школьную программу может стать эффективным инструментом воспитания, если формат обучения останется гибким и содержательным. Филолог, эксперт по деловому этикету и коммуникации Анна Валл рассказала NewsInfo, при каких условиях подобные инициативы принесут реальную пользу учащимся.

Ранее в Общественной палате РФ выступили с предложением интегрировать в школьную программу курс по этике и культуре общения. Инициативу поддержал глава ведомства, аргументируя это необходимостью укрепления моральных ориентиров у молодежи.

В профессиональном сообществе вопрос регулирования поведения учеников поднимается регулярно, так как образовательная среда требует обновления подходов к воспитательному процессу.

Филолог отметила, что базовые принципы этического поведения традиционно были интегрированы во многие гуманитарные предметы, включая литературу и русский язык. Однако современная ситуация с уровнем культуры у подростков свидетельствует о том, что прежние методы воспитания, поддерживавшиеся в том числе семейными традициями, заметно ослабли. Рост числа случаев агрессии в образовательных учреждениях только подтверждает конфликты между школьниками как одну из наиболее актуальных проблем современности.

"Проблема действительно существует, результаты мы видим налицо. Если этот курс будет глубоким и созидательным, а не назидательным и формальным, то, конечно, это будет прекрасно. Школе не нужны лозунги, ей нужна качественная проработка материала", — отметила Валл.

Эксперт предупредила, что превращение уроков этики в "номенклатурную галочку" лишь отнимет у детей время, необходимое для изучения профильных дисциплин. При качественном подходе такие занятия помогут не только выстроить культуру общения, но и станут инструментом адаптации для ребят, которые приезжают из различных регионов России. Это особенно актуально в условиях активного слияния культур, где важно не только требовать следования правилам, но и проявлять гостеприимство.

Специалист подчеркнула, что интеграция приезжающих учащихся должна быть бережной со стороны принимающей стороны. Важно обучать "хозяев" умению корректно реагировать на незнание языка или культурных особенностей новичками, исключая любые проявления нетерпимости. Системный подход к разрешению спорных ситуаций, закрепленный в документах Минпросвещения, также подразумевает порядок разбора школьных конфликтов, направленный на медиацию и сохранение продуктивной атмосферы в коллективе.

При этом профессиональное сообщество также призывает развивать у учащихся психологическую грамотность, которая позволит эффективнее бороться с потенциальными угрозами, такими как буллинг. В конечном счете, успех любого педагогического нововведения зависит от того, насколько педагоги смогут сохранить прикладной характер этики, не теряя при этом своего авторитета, о кризисе которого часто говорят профильные специалисты, рассуждая о причинах того, почему авторитет учителя нуждается в восстановлении.

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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