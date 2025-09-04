Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Итан Хоук
Итан Хоук
© commons.wikimedia.org by Montclair Film is licensed under CC BY 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 0:52

"Предал не с Джоли": громкая правда о разводе Хоука и Турман

Итан Хоук рассказал о причинах развода с Умой Турман и романе с няней детей

Развод известных актеров редко остается личным делом, особенно если речь идет о звездах первой величины. История отношений Итана Хоука и Умы Турман — яркий тому пример. Их союз, заключённый в конце 1990-х, казался крепким и гармоничным, но в 2005 году распался, оставив после себя массу домыслов и скандалов. Спустя годы актер решил откровенно рассказать о том, через что ему пришлось пройти, и почему воспоминания об этом периоде до сих пор болезненны.

Разрыв и слухи

После развода внимание прессы было приковано к каждому шагу Хоука. Его имя упоминали в связи с громкими романами, а самым популярным слухом стало предположение о его связи с Анджелиной Джоли. Сплетни разогревались совместной работой актеров и их заметной экранной химией.

Сам Итан Хоук признался, что подобные домыслы его сильно тяготили. Он уточнил, что предал супругу не с Джоли, а с няней своих детей — Райан Шохьюз. Именно это обстоятельство стало одним из ключевых факторов распада брака.

"Когда мужчина и женщина играют вместе, у них всегда есть искра, творческая близость. К реальной жизни это отношения не имеет, но иногда действительно можно заиграться", — отметил актер Итан Хоук.

По словам артиста, навязчивое внимание папарацци и постоянные расспросы об изменах он воспринимал как унижение.

Тяжёлые последствия развода

Хоук не скрывает, что финансовые обязательства после расставания оказались для него серьёзным испытанием. Он продолжает работать в кино и театре, но часто соглашается на проекты не из-за интереса, а ради обеспечения детей и выполнения обязательств перед бывшей женой.

По признанию актера, многие его роли последних лет были продиктованы необходимостью оплачивать алименты, медицинскую страховку и образование детей. Кроме того, он старается регулярно переводить деньги на благотворительные цели.

Семья и отношения с детьми

У Итана Хоука и Умы Турман двое детей — дочь Майя и сын Левон. Актер подчеркивает, что старается уделять им максимум внимания, несмотря на плотный график. Он осознает, что развод сильно повлиял на их детство, и поэтому делает всё, чтобы сохранить доверительные отношения с ними.

Особенно тесная связь у актера сложилась с дочерью Майей, которая пошла по стопам родителей и добилась успеха в актерской профессии. Она известна по сериалу "Очень странные дела" и фильмам независимого кино. Хоук с гордостью рассказывает о её успехах, видя в этом отражение собственных усилий и таланта бывшей супруги.

Жизнь после скандала

Несмотря на болезненные воспоминания, Хоук смог построить новую жизнь. В 2008 году он женился на Райан Шохьюз, которая стала причиной развода с Турман. У пары родились две дочери.

Актер признает, что его ошибки прошлого были серьёзными, но именно они заставили его пересмотреть собственные ценности и научиться брать ответственность за последствия поступков.

