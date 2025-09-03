Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ума Турман
© commons.wikimedia.org by PhilipRomanoPhoto is licensed under CC BY 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 4:24

Развод мечты: как союз Итана Хоука и Умы Турман превратился в голливудскую драму

Итан Хоук в недавнем интервью откровенно рассказал о разводе с Умой Турман, с которой был женат несколько лет. Его признания вызвали широкий резонанс: актёр поделился не только личными воспоминаниями, но и размышлениями о природе чувств, возникающих на съёмочной площадке.

История знакомства

Будущие супруги встретились в 1997 году во время работы над фильмом "Гаттака". Атмосфера съёмок и напряжённая работа сблизили актёров. Спустя год они поженились, и союз Хоука и Турман казался одним из самых ярких в Голливуде конца 1990-х.

В браке у пары родились двое детей: дочь Майя, ныне известная актриса и музыкант, и сын Левон. Их семейная жизнь долгое время оставалась предметом обсуждений в прессе, а журналисты нередко называли их брак "идеальным союзом Голливуда".

Особенности профессии и любовь на съёмках

Сам Хоук признаётся, что романтические чувства на съёмочной площадке — не редкость.

"В нашей работе есть определенный интимный момент. Воображаемая близость", — сказал актёр Итан Хоук.

Он сравнил этот процесс с эмоциями подростков, которые впервые влюбляются в летнем лагере: ощущения яркие и захватывающие, но зачастую оторваны от реальной жизни.

"Это такой кайф. Это кажется опасным и захватывающим. Это повышает градус эмоций — похоже на влюбленность в летнем лагере. Но это не имеет никакого отношения к повседневной жизни. В этом и заключается опасность", — пояснил Итан Хоук.

Развод и скандалы

Несмотря на внешнюю гармонию, в 2004 году брак дал трещину. Разрыв сопровождался слухами о том, что у Хоука завязался роман с няней их детей Райан Шохьюз. Официально актёр отрицал измену, однако вскоре после развода начал встречаться с девушкой, что лишь подогрело обсуждения в прессе.

По словам Хоука, одно из самых неприятных воспоминаний того периода связано с вниманием журналистов:

"Это было почти унизительно, даже когда они писали что-то хорошее о нас", — отметил актёр Итан Хоук.

Ума Турман в 2005 году подала на развод, и процесс завершился в том же году. Раздел имущества и опека над детьми также стали предметом пристального внимания общественности.

