Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кронштадт, морской собор
Кронштадт, морской собор
© commons.wikimedia.org by Nikolai Bulykin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 6:17

Первый раз в Петербурге: маршрут, после которого город невозможно забыть

Названы лучшие достопримечательности Петербурга для тех, кто приезжает впервые

Санкт-Петербург — город, который невозможно осмотреть за один раз, но именно это делает его особенным. Здесь история соседствует с современностью, а величественные дворцы — с уютными кофейнями и каналами, где отражаются старинные фасады. Если вы впервые собираетесь в Северную столицу, этот путеводитель поможет спланировать поездку и не пропустить главное.

Как добраться до Петербурга и попасть из аэропорта в центр

До Санкт-Петербурга можно добраться самолётом, поездом или на машине. Последний вариант подойдёт тем, кто любит путешествовать по трассам, а вот на первых двух остановимся подробнее.

Самолётом

Самолёты прилетают в аэропорт Пулково. Отсюда до центра города можно доехать за 30–40 минут на такси (в среднем от 1 200 рублей) или за около часа на общественном транспорте.
• Автобусы № 39 и 39Э идут до станции метро «Московская».
• Автобус № 82Э — до «Проспекта Ветеранов».
Билет стоит около 80 рублей.

Поездом

Если вы выезжаете из Москвы, оптимально выбрать «Сапсан» — он довезёт до центра Петербурга всего за 4 часа. Поезда прибывают на Московский вокзал, откуда легко попасть в любую часть города на метро.
Более экономичный вариант — «Ласточка» (в пути около 5,5 часов) или ночной поезд, который позволяет выспаться и проснуться уже на берегах Невы.

Где остановиться

Жильё в Петербурге можно найти на любой бюджет. Средняя цена за ночь в двухместном номере — от 4 000 до 6 000 рублей, но в высокий сезон (летом и в период белых ночей) стоимость растёт.

  • Центральный и Адмиралтейский районы подойдут тем, кто хочет жить в шаге от главных достопримечательностей — Исаакиевского собора, Адмиралтейства, Невского проспекта.
  • Тем, кто ищет атмосферу старого города, понравятся дома с дворами-колодцами, но стоит учитывать, что вид из окна там не всегда живописный.

Совет: если планируете ночные прогулки по мостам, выбирайте жильё на одной стороне Невы, чтобы не искать переправу в сезон разводных мостов (с апреля по ноябрь).

Как передвигаться по Петербургу

С транспортом в городе проблем нет — всё работает чётко и удобно.

Метро и общественный транспорт

Петербургское метро открыто с 5:30 до 00:30. Стоимость одной поездки — 86 рублей.
Проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах — 80 рублей.
Чтобы сэкономить, купите карту «Подорожник» (аналог московской «Тройки») — она позволяет платить по 60 рублей за поездку.

Маршруты удобнее всего прокладывать через приложение «Яндекс Карты», где можно сразу рассчитать время и пересадки.

Такси и каршеринг

Такси в Петербурге относительно недорогое: поездки по городу стоят от 300 до 500 рублей. Вызвать машину можно через «Яндекс Go» или Uber.
Для тех, кто предпочитает сам за руль, работают сервисы «Яндекс Драйв», BelkaCar, «Делимобиль», «Ситидрайв» — тариф зависит от модели автомобиля.

Электросамокаты и велосипеды

С апреля по октябрь в Петербурге активно работают сервисы Whoosh, МТС Юрент и Яндекс Go. Они подойдут тем, кто хочет передвигаться быстро и с ветерком.
Есть и велопрокат SmartBike, но велодорожек в центре пока немного, так что безопаснее кататься по паркам и набережным.

Пешие прогулки

Лучший способ почувствовать атмосферу города — пройтись пешком. Так можно рассмотреть фасады, дворы-колодцы, мосты и каналы, которых здесь больше трёх сотен.

Что посмотреть в первый раз

Санкт-Петербург — настоящий музей под открытым небом. Чтобы не растеряться, начните с главного.

Топ достопримечательностей

  1. Невский проспект — сердце города и его визитная карточка. Здесь сосредоточены исторические здания, бутики, книжные магазины и уютные кофейни.
  2. Эрмитаж — один из крупнейших музеев мира с коллекцией более трёх миллионов экспонатов.
  3. Русский музей — галерея отечественного искусства, где представлены работы от икон до авангарда.
  4. Исаакиевский собор — с его колоннады открывается панорама центра города.
  5. Петропавловская крепость — старейшее сооружение Петербурга и символ основания города.
  6. Таврический сад — спокойное место для прогулок вдали от туристической суеты.
  7. Парк «Новая Голландия» — современное пространство с ресторанами, концертами и выставками.
  8. Елагин остров — оазис зелени и прудов, идеален для пикника летом.
  9. Креативный кластер «Севкабель Порт» — модное место у Финского залива с кафе, выставками и видом на закат.

Таким образом, для путешественников посильно охватить самые главные достопримечательности Санкт-Петербурга за пару дней.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Краснодарский край признан самым популярным направлением осени 2025 года — исследование Unisimka и вчера в 22:26
Пляжи без толпы, грибы с утра и вино к вечеру: куда уехать в бархатный сезон

Краснодарский край снова стал фаворитом бархатного сезона. Эксперты рассказали, где россияне отдыхают осенью, сколько стоит жилье и какие регионы вошли в топ-5.

Читать полностью » Путешественница из России рассказала, почему армянские семьи живут под одной крышей вчера в 21:17
Семья — это навсегда: как армяне спасают брак от того, что разрушает его в России

Путешественница из России рассказала, почему в Армении почти не разводятся, и объяснила, как местные семьи сохраняют традиции и живут под одной крышей.

Читать полностью » Российская блогерша объяснила, как функция SOS и отзывы женщин помогают путешествовать безопасно вчера в 20:27
Селфи — да, доверчивость — нет: как выжить и кайфовать в одиночной поездке

Блогерша-одиночка рассказала, как защитить себя в путешествии: от настройки SOS на телефоне до хитростей при выборе жилья и разговоров с незнакомцами.

Читать полностью » Осенние террасы, перевалы и хомстей: что посмотреть в Сапе туристам вчера в 19:52
Трекинг, канатка, хомстей: план первой поездки в Сапу по шагам

Сапа — волшебная вьетнамская долина. Узнайте, когда лучше планировать путешествие, как добраться и чем заняться в этом удивительном месте.

Читать полностью » Марокко и Россия обсудили запуск прямых рейсов между Касабланкой и Санкт-Петербургом вчера в 19:17
Марокко зовёт без пересадок: Россия открывает южное окно в Атлантику

Марокко и Россия договорились о запуске прямых рейсов между Касабланкой и Петербургом. Как это изменит туристическую карту и что получат путешественники?

Читать полностью » В Дагестане появилась новая профессия — зоогид: первые 50 экскурсоводов прошли обучение вчера в 18:00
Когда экскурсия превращается в выживание: кто такие зоогиды и зачем они нужны Дагестану

В Дагестане появились зоогиды, которые обучают туристов безопасному взаимодействию с дикой природой, открывая новые горизонты для зоологического туризма.

Читать полностью » Туристы отмечают безопасность и гостеприимство Хошимина при высокой шумности города вчера в 17:18
Город, где восемь миллионов мопедов: Хошимин, который не спит

Хошимин — город контрастов. Узнайте 10 секретов, чтобы полноценно наслаждаться атмосферой, культурой и гастрономией южной столицы Вьетнама!

Читать полностью » Отель в центре Душанбе на пять ночей стоил 19 тысяч рублей вчера в 16:14
Путешествие ради визы обернулось приключением: как живут и сколько тратят в Таджикистане

Путешественница Джулай рассказывает о своей поездке в Таджикистан: отмены рейсов, цены на еду и жильё, мнения местных жителей и полезные советы для будущих туристов. Не пропустите важные детали!

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Через шесть недель эффективность тренировок снижается — тренеры советуют менять программу
Садоводство
При температуре ниже +7 °C бегонии нужно выкопать и хранить в торфе — советы садоводов
Красота и здоровье
Врач Полина Свечникова рассказала, почему осенью снижается настроение
Дом
Эксперты рассказали, как стать дизайнером интерьера
Технологии
В Пенсильванском университете напечатали 3D-мост, поглощающий углекислый газ
Авто и мото
Заезд на пешеходный переход в пробке считается нарушением ПДД
Садоводство
Осенняя обработка цветника предотвращает мучнистую росу и ржавчину – эксперты
Питомцы
Эксперты: качественные сухие корма полностью заменяют натуральное питание собак
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet