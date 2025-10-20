Первый раз в Петербурге: маршрут, после которого город невозможно забыть

Санкт-Петербург — город, который невозможно осмотреть за один раз, но именно это делает его особенным. Здесь история соседствует с современностью, а величественные дворцы — с уютными кофейнями и каналами, где отражаются старинные фасады. Если вы впервые собираетесь в Северную столицу, этот путеводитель поможет спланировать поездку и не пропустить главное.

Как добраться до Петербурга и попасть из аэропорта в центр

До Санкт-Петербурга можно добраться самолётом, поездом или на машине. Последний вариант подойдёт тем, кто любит путешествовать по трассам, а вот на первых двух остановимся подробнее.

Самолётом

Самолёты прилетают в аэропорт Пулково. Отсюда до центра города можно доехать за 30–40 минут на такси (в среднем от 1 200 рублей) или за около часа на общественном транспорте.

• Автобусы № 39 и 39Э идут до станции метро «Московская».

• Автобус № 82Э — до «Проспекта Ветеранов».

Билет стоит около 80 рублей.

Поездом

Если вы выезжаете из Москвы, оптимально выбрать «Сапсан» — он довезёт до центра Петербурга всего за 4 часа. Поезда прибывают на Московский вокзал, откуда легко попасть в любую часть города на метро.

Более экономичный вариант — «Ласточка» (в пути около 5,5 часов) или ночной поезд, который позволяет выспаться и проснуться уже на берегах Невы.

Где остановиться

Жильё в Петербурге можно найти на любой бюджет. Средняя цена за ночь в двухместном номере — от 4 000 до 6 000 рублей, но в высокий сезон (летом и в период белых ночей) стоимость растёт.

Центральный и Адмиралтейский районы подойдут тем, кто хочет жить в шаге от главных достопримечательностей — Исаакиевского собора, Адмиралтейства, Невского проспекта.

Тем, кто ищет атмосферу старого города, понравятся дома с дворами-колодцами, но стоит учитывать, что вид из окна там не всегда живописный.

Совет: если планируете ночные прогулки по мостам, выбирайте жильё на одной стороне Невы, чтобы не искать переправу в сезон разводных мостов (с апреля по ноябрь).

Как передвигаться по Петербургу

С транспортом в городе проблем нет — всё работает чётко и удобно.

Метро и общественный транспорт

Петербургское метро открыто с 5:30 до 00:30. Стоимость одной поездки — 86 рублей.

Проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах — 80 рублей.

Чтобы сэкономить, купите карту «Подорожник» (аналог московской «Тройки») — она позволяет платить по 60 рублей за поездку.

Маршруты удобнее всего прокладывать через приложение «Яндекс Карты», где можно сразу рассчитать время и пересадки.

Такси и каршеринг

Такси в Петербурге относительно недорогое: поездки по городу стоят от 300 до 500 рублей. Вызвать машину можно через «Яндекс Go» или Uber.

Для тех, кто предпочитает сам за руль, работают сервисы «Яндекс Драйв», BelkaCar, «Делимобиль», «Ситидрайв» — тариф зависит от модели автомобиля.

Электросамокаты и велосипеды

С апреля по октябрь в Петербурге активно работают сервисы Whoosh, МТС Юрент и Яндекс Go. Они подойдут тем, кто хочет передвигаться быстро и с ветерком.

Есть и велопрокат SmartBike, но велодорожек в центре пока немного, так что безопаснее кататься по паркам и набережным.

Пешие прогулки

Лучший способ почувствовать атмосферу города — пройтись пешком. Так можно рассмотреть фасады, дворы-колодцы, мосты и каналы, которых здесь больше трёх сотен.

Что посмотреть в первый раз

Санкт-Петербург — настоящий музей под открытым небом. Чтобы не растеряться, начните с главного.

Топ достопримечательностей

Невский проспект — сердце города и его визитная карточка. Здесь сосредоточены исторические здания, бутики, книжные магазины и уютные кофейни. Эрмитаж — один из крупнейших музеев мира с коллекцией более трёх миллионов экспонатов. Русский музей — галерея отечественного искусства, где представлены работы от икон до авангарда. Исаакиевский собор — с его колоннады открывается панорама центра города. Петропавловская крепость — старейшее сооружение Петербурга и символ основания города. Таврический сад — спокойное место для прогулок вдали от туристической суеты. Парк «Новая Голландия» — современное пространство с ресторанами, концертами и выставками. Елагин остров — оазис зелени и прудов, идеален для пикника летом. Креативный кластер «Севкабель Порт» — модное место у Финского залива с кафе, выставками и видом на закат.

Таким образом, для путешественников посильно охватить самые главные достопримечательности Санкт-Петербурга за пару дней.