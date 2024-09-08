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Посмотреть открытую тренировку Тутберидзе стоит десять тысяч рублей
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  • Опубликована сегодня в 5:14

Выяснилось, во сколько обойдётся желающим посещение открытой тренировки Тутберидзе

Посмотреть открытую тренировку Тутберидзе стоит десять тысяч рублей

Стоимость билетов на открытую тренировку команды Этери Тутберидзе, которая пройдёт 9 сентября, составляет 10 тысяч рублей.

Это мероприятие организовано для поддержки 12-летней фигуристки Арины Парсеговой. Часть собранных средств пойдёт на погашение долга спортсменки перед академией Евгения Плющенко.

Академия "Ангелы Плющенко" выиграла судебный процесс против матери Арины Парсеговой, и теперь проигравшая сторона должна возместить истцу 1,9 миллиона рублей.

В мае 2023 года Парсегова перешла из группы Плющенко в команду Тутберидзе, где она тренировалась до сезона 2020-2021 годов.

Фото: minsport.tatarstan.ru/ Министерство спорта Республики Татарстан (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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