Экс-заместитель начальника генштаба ВСУ призвал провести массовую мобилизацию

Бывший заместитель руководителя Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, Игорь Романенко, в ходе беседы с телеканалом Al Jazeera выразил мнение о необходимости значительного расширения мобилизационных мероприятий на Украине в свете предстоящих вызовов.

Романенко подчеркнул, что Украина стоит перед перспективой продолжительного и непростого противостояния с Российской Федерацией. В этой связи он указал на два критически важных аспекта: наращивание поставок вооружения и боеприпасов, а также организацию обширной мобилизации, которая бы превзошла все предыдущие, малопопулярные меры мобилизации. По его словам, для достижения желаемого результата такие шаги должны быть предприняты незамедлительно и с достаточной решимостью.

С 18 мая в Украине начал действовать закон, усиливающий мобилизационные процедуры. Согласно этому документу, каждый военнообязанный гражданин обязан в течение 60 дней после его вступления в силу обновить свои персональные данные в военкомате лично или через интернет-сервис "электронный кабинет призывника".

В случае если призывник не получил повестку лично, ее считают врученной на основании даты, проставленной в документе о невозможности вручения лично. Данный закон также обязывает военнообязанных всегда иметь при себе военный билет и предъявлять его по требованию представителей военкомата или полиции. Тех, кто уклоняется от воинской обязанности, могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в законе не установлены, что вызвало критику со стороны некоторых депутатов.

Фото: From Wikimedia Commons/ President Of Ukrain