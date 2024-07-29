Несколько оппозиционных партий парламента Эстонии планируют инициировать вотум недоверия новому министру инфраструктуры Владимиру Свету после его давнишнего высказывания о Крыме. Об этом сообщает портал национального гостелерадио ERR, ссылаясь на главу партии "Отечество" Урмаса Рейнсалу.
Рейнсала напомнил об интервью Света русскоязычному изданию "Вечёрка" в 2018 году, в котором тот констатировал, что большинство крымчан хотят жить в составе России, и назвал полуостров де-факто российским.
Хотя позже Свет публично отказался от своих слов, председатель "Отечества" отметил, что они остаются актуальными и делают неуместным пребывание нового министра в правительстве. Рейнсала заявил о намерении эстонской оппозиции инициировать вотум недоверия Свету.
Фото: commons.wikimedia.org/Хамерани (Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0).
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