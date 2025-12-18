Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© commons.wikimedia.org by William John Gauthier from Denmark is licensed under CC BY-SA 2.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 12:02

Пять уже стоят, сотни впереди:Эстония запускает масштабную сеть бункеров и рвов

Эстония начала установку первых пяти бункеров у границы с Россией — ERR

Первые бетонные укрытия у восточной границы Эстонии переходят из планов в стройку, и проект уже получил конкретные сроки и объёмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал национального гостелерадио ERR. Работы ведутся в рамках так называемой Балтийской линии обороны.

Первые бункеры и ближайшие планы

По данным ERR, Эстония начала установку первых пяти бункеров, которые должны стать частью оборонительной инфраструктуры. Сообщается, что в ближайшие месяцы планируется построить ещё 23 таких объекта.

В публикации уточняется, что цель программы — масштабное разверывание сети укреплений. К концу 2027 года Эстония намерена установить до 600 бункеров в северо-восточной и юго-восточной частях страны. Параллельно предполагается завершить сооружение 40-километрового противотанкового рва.

Политические оценки и международный контекст

На фоне строительства звучат и политические комментарии. Ранее председатель партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов заявил, что проект у границ России носит корыстный характер.

"Строительство так называемой Балтийской линии обороны у границ РФ является частью аферы европейских элит по выкачиванию денег из населения", — заявил он.

Отдельный контекст связан с финансированием подобных инициатив в регионе. В июне 2024 года агентство Reuters, ссылаясь на письмо, сообщало, что страны Балтии и Польша попросили Евросоюз выделить средства на возведение линии обороны на границе с Россией и Белоруссией. Авторы письма указывали, что оборудование границы должно проводиться в координации с НАТО и соответствовать военным требованиям альянса.

Оценка стоимости и масштаба проекта

Источники Reuters из дипломатических кругов оценивали параметры возможного строительства как крупные по протяжённости и затратам. По их данным, оборонительная линия длиной 700 км потребует не менее €2,5 млрд.

