Эстонская полиция изъяла памятник солдату СС, который планировали установить в Лихула на западе страны, сообщила телерадиовещательная компания ERR, ссылаясь на полицию и службу погранохраны.
Сообщается, что данный памятник напоминает монумент, установленный на кладбище в этом же городе в 2004 году. На фотографии, опубликованной компанией видно прямоугольную плиту с изображением солдата в форме СС. Монумент сняли в 2004 году, что привело к конфликту между полицией и местными жителями.
"Насколько нам известно, памятник хотели установить на видном месте, но запрещенные символы нельзя выставлять публично… Символы могут быть ассоциированы с армией нацистской Германии," — цитирует ERR слова оперативного руководителя Ляэнеской префектуры Юллара Кютта.
По словам члена эстонского парламента Варро Вооглайда, все произошло на шоссе, когда полиция задержала фургон, перевозивший памятник из Таллинна в Лихула с помощью спасательной службы.
Полиция опасается, что установка памятника может спровоцировать социальное разделение и нарушение порядка. Оригинальный монумент сейчас находится в Музее борьбы за свободу в Лагеди.
Фото: Freepik.com
Успех "Альтернативы для Германии" может повториться и на выборах в Бундестаг
Результаты выборов в земельные парламенты Тюрингии и Саксонии показали, что партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) набирает популярность среди избирателей. Научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований Артем Соколов в интервью изданию «Взгляд» объясняет это недовольством политикой правительства канцлера Олафа Шольца.
Захарова рассказала, что Германия потеряла суверенитет, подчинившись США
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, заявила, что Германия переживает глубокий кризис, который сделал её прямым вассалом Вашингтона. Это стало очевидно после выборов в земельные парламенты Саксонии и Тюрингии.
Лариса Долина рассекретила имена своих самых любимых певцов
Певица Лариса Долина назвала двух российских певцов, которых она считает лучшими.
Ксения Собчак повела сына Платона в первый класс: пустила слезу
Ксения Собчак рассказала, какие эмоции у неё вызвало посещение школьной линейки сына Платона, который в этом году пошёл в первый класс.