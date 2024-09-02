Полиция города Лихула конфисковала монумент солдату СС, который собирались установить на местном кладбище

Эстонская полиция изъяла памятник солдату СС, который планировали установить в Лихула на западе страны, сообщила телерадиовещательная компания ERR, ссылаясь на полицию и службу погранохраны.

Сообщается, что данный памятник напоминает монумент, установленный на кладбище в этом же городе в 2004 году. На фотографии, опубликованной компанией видно прямоугольную плиту с изображением солдата в форме СС. Монумент сняли в 2004 году, что привело к конфликту между полицией и местными жителями.

"Насколько нам известно, памятник хотели установить на видном месте, но запрещенные символы нельзя выставлять публично… Символы могут быть ассоциированы с армией нацистской Германии," — цитирует ERR слова оперативного руководителя Ляэнеской префектуры Юллара Кютта.

По словам члена эстонского парламента Варро Вооглайда, все произошло на шоссе, когда полиция задержала фургон, перевозивший памятник из Таллинна в Лихула с помощью спасательной службы.

Полиция опасается, что установка памятника может спровоцировать социальное разделение и нарушение порядка. Оригинальный монумент сейчас находится в Музее борьбы за свободу в Лагеди.

Фото: Freepik.com