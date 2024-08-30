Министерство юстиции Эстонии объявило о прекращении перевода законов на русский язык передает телерадиокомпания ERR.
Официальной причиной такого решения называется сокращение государственный расходов, при этом оно, по мнению местного Минюста, никак не повлияет на понимание населением законодательного поля в республике.
С этого дня, юридическую силу теперь будут иметь только написанные на государственном языке законы, при этом их английская версия продолжит обновляться и переводиться на официальном правовом портале республики.
В ERR подсчитали, что каждый год эстонское государство тратило приблизительно 13 миллионов евро для поддержания актуальности русскоязычной версии действующего законодательства.
Фото: commons.wikimedia.org
Замдиректора Института стран СНГ Докучаева: коррупция – главная причина проблем с мигрантами
Мужчины Европы боятся защищать своих жён и девушек от мигрантов, рассказали участницы телеконференции в ЕС "Эффективная городская самооборона для женщин". Ключевой причиной француженки и немки назвали отсутствие опыта в драках, страх испытать боль, получить травмы и умереть. Европейцы боятся ран и пособия по инвалидности, поэтому предпочитают звонить в полицию и ждать, когда женщин спасут правоохранители.
Маск: США приближаются к банкротству из-за крупных расходов
Сооснователь компании Space X Илон Маск заявил о том, что Соединенные Штаты приближаются к банкротству по причине большого объема расходов, которые влекут за собой увеличение в стране роста инфляции.
Возбуждено уголовное дело против экс-футболиста Александра Алиева
Против экс-футболиста клуба «Локомотив» Александра Алиева возбуждено уголовное дело по обвинению в призывах к террористической деятельности.
Иск бывшего экскурсовода парка «Патриот» к генералу Попову отклонен судом
Бывший экскурсовод столичного парка "Патриот" подал иск против руководства парка, экс-вице-министра обороны Павла Попова и Министерства культуры России, как сообщает РИА Новости.