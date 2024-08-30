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Эстония прекращает переводы законов на русский язык
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Эстония перестает переводить законы на русский язык для экономии средств

Эстония прекращает переводы законов на русский язык

Министерство юстиции Эстонии объявило о прекращении перевода законов на русский язык передает телерадиокомпания ERR.

Официальной причиной такого решения называется сокращение государственный расходов, при этом оно, по мнению местного Минюста, никак не повлияет на понимание населением законодательного поля в республике.

С этого дня, юридическую силу теперь будут иметь только написанные на государственном языке законы, при этом их английская версия продолжит обновляться и переводиться на официальном правовом портале республики.

В ERR подсчитали, что каждый год эстонское государство тратило приблизительно 13 миллионов евро для поддержания актуальности русскоязычной версии действующего законодательства.

Фото: commons.wikimedia.org

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