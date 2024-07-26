Издание Postimees сообщило об исключении нескольких детей из эстонской молодежной организации "Молодые орлы" после их отказа надеть ленточки с цветами украинского флага на параде в Нарве, состоявшемся в июне.

Информация была получена от отца одного из мальчиков, пожелавшего остаться анонимным.

Ранее сообщалось, что ряд членов добровольческой детско-юношеской организации "Молодые орлы" (Noored Kotkad) были отстранены от участия в параде из-за нежелания носить ленточки в цветах украинского флага. Организация "Молодые орлы" является частью более крупного военизированного формирования "Кайтселийт", всем подразделениям которого было предписано носить сине-желтую символику во время масштабного мероприятия.

Отец одного из исключенных детей поделился с изданием копией официального письма, в котором его сыну предлагалось покинуть организацию. Несмотря на наличие в документе ссылок на постановления правительства, уставы молодежной организации и решение правления дружины "Молодых орлов" волости Алутагусе, конкретные причины исключения в письме не были указаны.

Данная ситуация вызывает вопросы о методах работы с молодежью и соблюдении прав детей в общественных организациях Эстонии, а также о политизации деятельности молодежных объединений.

Фото: www. flickr.com/CGP Grey (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)