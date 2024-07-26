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В Эстонии за отказ надеть флаг Украины детей исключили из молодежной организации
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В Эстонии за отказ надеть флаг Украины детей исключили из молодежной организации "Молодые орлы"

Издание Postimees сообщило об исключении нескольких детей из эстонской молодежной организации "Молодые орлы" после их отказа надеть ленточки с цветами украинского флага на параде в Нарве, состоявшемся в июне.

Информация была получена от отца одного из мальчиков, пожелавшего остаться анонимным.

Ранее сообщалось, что ряд членов добровольческой детско-юношеской организации "Молодые орлы" (Noored Kotkad) были отстранены от участия в параде из-за нежелания носить ленточки в цветах украинского флага. Организация "Молодые орлы" является частью более крупного военизированного формирования "Кайтселийт", всем подразделениям которого было предписано носить сине-желтую символику во время масштабного мероприятия.

Отец одного из исключенных детей поделился с изданием копией официального письма, в котором его сыну предлагалось покинуть организацию. Несмотря на наличие в документе ссылок на постановления правительства, уставы молодежной организации и решение правления дружины "Молодых орлов" волости Алутагусе, конкретные причины исключения в письме не были указаны.

Данная ситуация вызывает вопросы о методах работы с молодежью и соблюдении прав детей в общественных организациях Эстонии, а также о политизации деятельности молодежных объединений.

Фото: www. flickr.com/CGP Grey (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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