В Эстонии ответили на символическое послание основателя ЧВК "Вагнер"

Министр иностранных дел Эстонии отправил в Гаагу наручники со словами, что данный предмет предназначается для основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Таким образом эстонский чиновник ответил на посылку, направленную Пригожиным в Европарламент.
Предприниматель, владелец компании "Конкорд" и основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин отправил в Европарламент кувалду. Об этом сообщает ТГ-канал "Кибер фронт Z".
На корпусе кувалды гравировка с логотипом "Вагнера" и имитация крови. Предмет помещен в футляр от скрипки, что, очевидно, намекает на народное название сотрудников ЧВК — "музыканты". В "Конкорде" отметили, что эта посылка станет информационным кейсом для парламентариев Европы.
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