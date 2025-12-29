Очередь, которую не видит ЕС: что на самом деле творится на въезде в Европейский союз

Перед новогодними праздниками российско-эстонская граница на участке Нарва — Ивангород вновь стала местом многочасового ожидания: прохождение контроля со стороны Эстонии на пункте пропуска "Нарва-1" растянулось до рекордных девяти часов. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на рассказы очевидцев. Люди вынуждены проводить на холоде значительную часть дня, стоя в очереди без навеса и понятной организации потока.

Рекордные девять часов и ожидание на морозе

По словам пассажиров, очередь перед эстонским контролем формируется задолго до входа на КПП и двигается крайне медленно. Отсутствие укрытий и минимальной инфраструктуры превращает ожидание в испытание, особенно для пожилых людей и семей с детьми. Очевидцы отмечают, что людям приходится стоять под открытым небом часами, а порядок движения в очереди остается неясным.

Ситуация становится критической в пиковые дни перед праздниками, когда поток желающих пересечь границу увеличивается. В результате на пропускном пункте образуется плотная толпа, где сложно сохранять очередность. В таких условиях любое замедление приводит к резкому росту времени ожидания, а девять часов становятся реальностью для многих туристов.

Петиция и требование базовых условий

Повторяемость проблемы подтолкнула жителей Эстонии к публичной реакции: они создали петицию с требованием обеспечить на пункте пропуска элементарные условия. Среди перечисленных мер — навесы, скамейки, питьевая вода, туалеты и электронная очередь с уведомлениями. Авторы обращения считают, что отсутствие подобных решений не соответствует стандартам страны Евросоюза.

В петиции условия ожидания названы "гуманитарной зоной позора ЕС". По мнению подписавших документ, речь идет не о разовых неудобствах, а о системной проблеме, которая обостряется в сезон повышенного спроса. Они настаивают, что организация процесса должна быть выстроена так, чтобы люди не теряли часы на морозе без возможности нормально отдохнуть.

Торговля местами и остановка очереди на ночь

Дополнительным фактором напряженности остается слабый контроль за порядком, о котором говорят очевидцы. Внутри толпы появляются "посредники", предлагающие за деньги пройти вперед. По данным РБК, стоимость такого "ускорения" может достигать примерно 70 евро, а подобные сделки нередко становятся причиной конфликтов между ожидающими.

Ситуацию усугубляет и режим работы пункта пропуска: КПП закрывается в 23:00. Те, кто прибывает поздно, остаются ждать на улице до раннего утра следующего дня, при этом очередь фактически не движется всю ночь. В результате общее время ожидания увеличивается еще сильнее, а пассажиры оказываются в условиях, которые многие называют унизительными и опасными для здоровья.