Элла Рок из Пика Маленького Адама
Александр Александров Опубликована сегодня в 11:11

От Пхукета до Мальдив: где встретить Новый год с бирюзовой водой и солнцем

Куда поехать на Новый год 2025: 5 лучших пляжных направлений для отдыха

Если вам хочется встретить Новый год не в снегу, а в тёплом климате с видом на океан, то существует множество мест, которые идеально подойдут для праздника на пляже. Здесь собраны курорты, где встреча Нового года будет гармонично сочетаться с отдыхом на морском побережье.

Пхукет, Таиланд

Ориентировочная погода на Новый год: +30 °C, переменная облачность.
Температура воды: +27-28 °C.
Условия въезда: виза не требуется, однако необходимо оформить цифровую миграционную карту. Подробности можно найти здесь.
Как добраться: прямые рейсы или пересадки через Китай или ОАЭ.

Пхукет — это идеальное место для тех, кто мечтает встретить Новый год на пляже. Протяжённые пляжи с чистой водой и красивые закаты сделают ваш отдых незабываемым. Вместо привычных новогодних блюд, таких как оливье, можно попробовать тайский пад-тай (рисовую лапшу с овощами и соусом). 1 января, проведённое на берегу Андаманского моря, останется в вашей памяти надолго.

Дубай, ОАЭ

Ориентировочная погода на Новый год: +25 °C, солнечно.
Температура воды: +20-22 °C.
Условия въезда: виза не требуется, если планируется пребывание до 90 дней.
Как добраться: прямые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Сочи и других городов.

Дубай — это место, где можно совместить пляжный отдых с шикарными развлечениями. В этом мегаполисе среди пустыни можно не только позагорать и отдохнуть в роскошных отелях, но и насладиться шопингом и посетить необычные музеи. Ужин в ресторане на высоте в одном из небоскрёбов или прогулка по пляжам — идеальные моменты для праздника.

Варадеро, Куба

Ориентировочная погода на Новый год: +26 °C, солнечно.
Температура воды: +23-25 °C.
Условия въезда: без визы на Кубе можно оставаться до 90 дней.
Как добраться: прямые рейсы из Москвы (13 часов в пути).

Варадеро — самый популярный курорт Кубы, известный своими 20 километрами песчаных пляжей. Если вам хочется не только позагорать, но и посетить интересные места, то стоит отправиться в Гавану, где находятся художественные музеи и дом Хемингуэя. Также можно отправиться на однодневные экскурсии в Тринидад и Санта-Клару, а также на водопады и в пещеры.

Мальдивы

Ориентировочная погода на Новый год: +27 °C, солнечно.
Температура воды: +27-28 °C.
Условия въезда: россияне могут посетить Мальдивы без визы, если срок пребывания не превышает 90 дней.
Как добраться: прямые рейсы в Мале или пересадки через Китай или ОАЭ.

Мальдивы — это место, которое ассоциируется с романтикой и уединением. Белоснежные пляжи, кристально чистая вода и потрясающие виды на океан — всё это создаёт идеальные условия для отдыха. Зимой здесь высокий сезон, поэтому будьте готовы к высоким ценам, но такой отдых стоит своих денег.

Шри-Ланка

Ориентировочная погода на Новый год: +29 °C, солнечно.
Температура воды: +27-28 °C.
Условия въезда: виза не нужна, но потребуется электронное разрешение для пребывания до 30 дней.
Как добраться: прямые рейсы из Москвы в Коломбо или Хамбантоту, также возможна пересадка в ОАЭ.

Шри-Ланка — это прекрасное место для пляжного отдыха, и здесь каждый курорт по-своему уникален. Проведите несколько дней на побережье, посетите чайные плантации и руины древних городов. Пляжи, на которых можно расслабиться, и культура, которая создаёт неповторимую атмосферу, делают этот остров идеальным для новогодних каникул.

Туристический гид: куда отправиться в Беларуси, если Минск уже изучен сегодня в 3:38
Не только Минск: города Беларуси, в которых легко потеряться и влюбиться

Пять красивейших городов Беларуси, куда стоит отправиться помимо Минска: от королевских замков Гродно до творческой атмосферы Витебска.

Читать полностью » FitStars сообщила, что короткая зарядка помогает избежать усталости за рулём сегодня в 2:16
Тело спит, глаза открыты: упражнение, которое спасает от сонливости на трассе во время путешествий

Даже короткая остановка в пути может вернуть бодрость и внимание. Рассказываем, как несколько простых упражнений превратят утомительную поездку в приятное путешествие

Читать полностью » Жительница Тюмени сравнила качество сервиса в Китае и Турции сегодня в 1:22
Китай манит без виз, но не без разочарований: почему Хайнань покорил не всех

Молодая пара из России выбрала для медового месяца китайский Хайнань, но вместо райского отдыха получила урок о том, как важно знать сезон и особенности страны.

Читать полностью » Губернатор Кондратьев: запуск парома Сочи–Трабзон преждевременен сегодня в 0:16
Черноморский маршрут оживает — но власти Сочи бьют тревогу

После десятилетнего перерыва паром между Сочи и Трабзоном вновь оказался в центре внимания. Но готов ли Черноморский маршрут к возвращению?

Читать полностью » Кения стала новым направлением для российских туристов — туры уже доступны из регионов вчера в 23:34
Пляжи как в рекламе, сафари как в кино: Кения рвётся в топ зимних направлений

У берегов Кении — океан ярче, чем на Мальдивах, и сафари рядом. Россиянам стало проще добраться до нового круглогодичного рая Индийского океана.

Читать полностью » Royal Air Maroc планирует запустить прямые рейсы Санкт-Петербург – Касабланка в 2026 году вчера в 22:27
От Невы до Сахары без пересадок: Петербург протянет воздушный мост в Африку

Из Пулково готовят прямые рейсы в Марокко — безвизовое, яркое и транзитное направление. Чем оно выгодно Петербургу и почему такие маршруты редкость?

Читать полностью » Речной туризм в России замедлил рост — загрузка судов достигла 87% вчера в 21:25
По Волге с ветерком и без места: как речной отдых стал роскошью 2025 года

После лет бумов рынок речных круизов в России впервые застопорился. Почему при аншлаге на борту продажи почти не выросли, а цены подскочили на 15%?

Читать полностью » В России появится новый визовый центр Японии — оформление документов ускорят до 5 дней вчера в 20:21
Оформить японскую визу станет проще, чем купить билет в Сочи — вот что задумали в Токио

Власти Японии готовят новый визовый центр для россиян, чтобы справиться с наплывом заявок. Что изменится для путешественников и когда ждать открытия?

Читать полностью »

