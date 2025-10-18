От Пхукета до Мальдив: где встретить Новый год с бирюзовой водой и солнцем

Если вам хочется встретить Новый год не в снегу, а в тёплом климате с видом на океан, то существует множество мест, которые идеально подойдут для праздника на пляже. Здесь собраны курорты, где встреча Нового года будет гармонично сочетаться с отдыхом на морском побережье.

Пхукет, Таиланд

Ориентировочная погода на Новый год: +30 °C, переменная облачность.

Температура воды: +27-28 °C.

Условия въезда: виза не требуется, однако необходимо оформить цифровую миграционную карту. Подробности можно найти здесь.

Как добраться: прямые рейсы или пересадки через Китай или ОАЭ.

Пхукет — это идеальное место для тех, кто мечтает встретить Новый год на пляже. Протяжённые пляжи с чистой водой и красивые закаты сделают ваш отдых незабываемым. Вместо привычных новогодних блюд, таких как оливье, можно попробовать тайский пад-тай (рисовую лапшу с овощами и соусом). 1 января, проведённое на берегу Андаманского моря, останется в вашей памяти надолго.

Дубай, ОАЭ

Ориентировочная погода на Новый год: +25 °C, солнечно.

Температура воды: +20-22 °C.

Условия въезда: виза не требуется, если планируется пребывание до 90 дней.

Как добраться: прямые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Сочи и других городов.

Дубай — это место, где можно совместить пляжный отдых с шикарными развлечениями. В этом мегаполисе среди пустыни можно не только позагорать и отдохнуть в роскошных отелях, но и насладиться шопингом и посетить необычные музеи. Ужин в ресторане на высоте в одном из небоскрёбов или прогулка по пляжам — идеальные моменты для праздника.

Варадеро, Куба

Ориентировочная погода на Новый год: +26 °C, солнечно.

Температура воды: +23-25 °C.

Условия въезда: без визы на Кубе можно оставаться до 90 дней.

Как добраться: прямые рейсы из Москвы (13 часов в пути).

Варадеро — самый популярный курорт Кубы, известный своими 20 километрами песчаных пляжей. Если вам хочется не только позагорать, но и посетить интересные места, то стоит отправиться в Гавану, где находятся художественные музеи и дом Хемингуэя. Также можно отправиться на однодневные экскурсии в Тринидад и Санта-Клару, а также на водопады и в пещеры.

Мальдивы

Ориентировочная погода на Новый год: +27 °C, солнечно.

Температура воды: +27-28 °C.

Условия въезда: россияне могут посетить Мальдивы без визы, если срок пребывания не превышает 90 дней.

Как добраться: прямые рейсы в Мале или пересадки через Китай или ОАЭ.

Мальдивы — это место, которое ассоциируется с романтикой и уединением. Белоснежные пляжи, кристально чистая вода и потрясающие виды на океан — всё это создаёт идеальные условия для отдыха. Зимой здесь высокий сезон, поэтому будьте готовы к высоким ценам, но такой отдых стоит своих денег.

Шри-Ланка

Ориентировочная погода на Новый год: +29 °C, солнечно.

Температура воды: +27-28 °C.

Условия въезда: виза не нужна, но потребуется электронное разрешение для пребывания до 30 дней.

Как добраться: прямые рейсы из Москвы в Коломбо или Хамбантоту, также возможна пересадка в ОАЭ.

Шри-Ланка — это прекрасное место для пляжного отдыха, и здесь каждый курорт по-своему уникален. Проведите несколько дней на побережье, посетите чайные плантации и руины древних городов. Пляжи, на которых можно расслабиться, и культура, которая создаёт неповторимую атмосферу, делают этот остров идеальным для новогодних каникул.