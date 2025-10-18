Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Стамбульская Галатская башня
Стамбульская Галатская башня
© commons.wikimedia.org by Alexxx Malev is licensed under CC BY-SA 3.0
Александр Александров Опубликована сегодня в 10:09

Встречаем 2026 год с солнцем и пляжем: идеальные места для праздника за границей

Где встретить Новый год в России, в горах и в восточной сказке

Не хотите встречать Новый год, сидя дома за нарезкой салатов и пересмотром старых фильмов? Тогда стоит задуматься о путешествии, чтобы отметить праздник в новом месте. В этой статье мы собрали лучшие направления для того, чтобы каждый смог выбрать идеальное место для празднования 2026 года.

Куда поехать на Новый год в России

Хотите прогуляться по украшенным улицам Москвы или насладиться тишиной заснеженных лесов Карелии? В этом разделе мы расскажем о самых интересных местах России, где можно встретить Новый год.

Санкт-Петербург

Ориентировочная погода на Новый год: -1 °C, облачно.

Как добраться: на самолёте до аэропорта Пулково, далее — на автобусе или такси до центра города.

Петербург в преддверии Нового года красив и загадочен. Хотя зимой здесь довольно холодно и влажно, город украшают огни новогодней иллюминации. В Питере можно посетить Павловск или Петергоф, чтобы насладиться атмосферой без больших толп. Также стоит заглянуть в дворцы города, например, Зимний дворец, или открыть для себя менее известные, но не менее впечатляющие замки.

Москва

Ориентировочная погода на Новый год: 0 °C, облачно или лёгкий снег.

Как добраться: прилететь на самолёте, а затем воспользоваться общественным транспортом или такси.

Московский Новый год — это всегда большое празднество с ёлками, ярмарками и катками. На главной площади страны можно почувствовать настоящее волшебство, а в уютных кафе отведать чашечку горячего чая или кофе. Для любителей отдыха в русских традициях идеально подойдут знаменитые московские бани. Ну а если вы любите активный отдых, то каток в центре города и шопинг в местных книжных магазинах подарят массу положительных эмоций.

Карелия

Ориентировочная погода на Новый год: -2 °C, снегопад.

Как добраться: летите до Петрозаводска, затем добирайтесь до выбранного жилья (возможно, потребуется такси).

Карелия — это настоящая зимняя сказка. В этом регионе можно арендовать коттедж в лесу и провести Новый год среди заснеженных сосен. Вечером можно насладиться угощениями местной кухни, такими как уха из лосося и калитки. В свободное время стоит посетить парк "Рускеала" и полюбоваться величественным карьером среди хвойных деревьев.

Куда поехать на Новый год за границу

Если вы хотите отметить Новый год в более экзотическом месте, вам стоит обратить внимание на несколько интересных направлений за рубежом. Пляжи, вечеринки и солнечные пейзажи — это то, что ждёт вас в этих странах.

Ларнака, Кипр

Ориентировочная погода на Новый год: +15 °C, солнечно.

Условия въезда: необходимо получить визу. Легче всего оформить национальную визу, но подходит и многократный шенген.

Как добраться: удобнее всего добираться с пересадкой в Ереване.

Ларнака — идеальное место для тех, кто ищет спокойный и романтичный Новый год. Хотя купаться в Средиземном море в зимний период не получится, зато можно наслаждаться красивыми закатами и прогулками по пляжам. В новогоднюю ночь город оживает: в клубах и барах проходят яркие вечеринки.

Мехико, Мексика

Ориентировочная погода на Новый год: +21 °C, переменная облачность.

Условия въезда: для пребывания до 180 дней виза не требуется, но необходимо оформить электронное разрешение (его можно получить за 25 дней до поездки).

Как добраться: через Стамбул или Гавану с пересадками.

Мексика зимой — это нечто уникальное. Сухой и тёплый климат, яркие праздники и экзотическая кухня. В новогоднюю ночь мексиканцы празднуют с весельем, пьют текилу и едят местные деликатесы, такие как гуава. Это отличное место для тех, кто хочет вырваться от зимней стужи и встретить Новый год на солнечной стороне.

Каир, Египет

Ориентировочная погода на Новый год: +20 °C, солнечно.

Условия въезда: по прибытии в Египет оформляется туристическая виза на месяц (стоимость — 25 долларов).

Как добраться: без пересадок на самолёте из Москвы.

Каир — это место, где можно укрыться от холодов и насладиться историей. В столице Египта стоит посетить знаменитые пирамиды, Сфинкса и Большой египетский музей. К тому же, Каир — это город с уникальной атмосферой восточных базаров, где можно приобрести интересные сувениры и прочувствовать настоящий восточный колорит.

Праздничная атмосфера на Новый год зависит не только от местных традиций, но и от выбранного вами направления. В России можно наслаждаться зимними пейзажами и атмосферой старинных городов, а за границей — попробовать что-то совершенно необычное, погрузившись в экзотику или зимнее тепло.

