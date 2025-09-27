Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована вчера в 23:36

Как законно уменьшить налоги на жильё в любом регионе России

Налог при продаже квартиры: сколько лет нужно владеть жильём для освобождения

Владельцы недвижимости в России могут существенно сократить налоговую нагрузку, если грамотно использовать предусмотренные законом льготы и вычеты. Современное законодательство даёт право экономить как при получении жилья в наследство или дар, так и при его продаже или ежегодной уплате имущественного налога.

Налог при получении жилья

При переходе квартиры, дома или комнаты в собственность через дарение или наследство применяется налог:

  • 13% для налоговых резидентов РФ;
  • 30% для нерезидентов.

Кто освобождается от уплаты

  • члены семьи и близкие родственники дарителя или наследодателя;
  • при фактическом совместном проживании (без регистрации брака) можно через суд доказать статус члена семьи и избежать налога.

Налог на имущество

Ежегодный имущественный налог обязаны платить все собственники недвижимости до 1 декабря.

Ставки

Зависят от кадастровой стоимости объекта и колеблются от 0,1% до 2%.

Льготные категории (15 групп)

  • пенсионеры и предпенсионеры;
  • инвалиды и семьи с детьми-инвалидами;
  • участники боевых действий и др.

Льгота распространяется на один объект недвижимости по выбору владельца - неважно, квартира это или дом, дорогой или скромный.

Налоговые вычеты по площади

  • квартира или часть дома — минус 20 м²;
  • комната — минус 10 м²;
  • индивидуальный дом — минус 50 м².

Пример: собственники студии 20 м² или дома 50 м² при правильном оформлении освобождаются от налога полностью.

Налог при продаже жилья

Ключевой способ сэкономить — учитывать срок владения.

  • 3 года - для квартир, полученных безвозмездно (наследство, дарение) или если это единственное жильё;
  • 5 лет - для объектов по договору купли-продажи.

Для новостроек срок владения считается не с даты регистрации, а с момента оплаты квартиры застройщику.

Если нужно продать раньше срока

  • применить формулу "доход минус расход";
  • в расходы включить: договор купли-продажи, чеки на ремонт (особенно если квартира сдавалась с черновой отделкой);
  • воспользоваться фиксированным вычетом в 1 млн рублей - подходит для недорогих объектов.

Таблица: как экономить на налогах

Ситуация Как снизить налог
Дарение/наследство Освобождение для близких родственников
Имущественный налог Льготы для льготников, вычеты по площади
Продажа жилья Выдержать срок 3/5 лет или оформить расходы

Кто освобождается от налога при наследстве?
Близкие родственники и члены семьи.

Можно ли уменьшить налог при продаже квартиры в новостройке?
Да, если сохранить документы о затратах на ремонт и отделку.

Обязательно ли пенсионеру платить налог на имущество?
Нет, льгота действует на один выбранный объект.

Закон даёт вполне реальные и законные способы снизить налоговую нагрузку на недвижимость — от льгот при дарении и наследовании до вычетов по площади и уменьшения базы при продаже. Но эти возможности сработают только при грамотной подготовке: соблюдайте сроки, храните все подтверждающие документы и заранее планируйте сделки — тогда налоги можно оптимизировать законно и спокойно.

