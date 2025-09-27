Как законно уменьшить налоги на жильё в любом регионе России
Владельцы недвижимости в России могут существенно сократить налоговую нагрузку, если грамотно использовать предусмотренные законом льготы и вычеты. Современное законодательство даёт право экономить как при получении жилья в наследство или дар, так и при его продаже или ежегодной уплате имущественного налога.
Налог при получении жилья
При переходе квартиры, дома или комнаты в собственность через дарение или наследство применяется налог:
- 13% для налоговых резидентов РФ;
- 30% для нерезидентов.
Кто освобождается от уплаты
- члены семьи и близкие родственники дарителя или наследодателя;
- при фактическом совместном проживании (без регистрации брака) можно через суд доказать статус члена семьи и избежать налога.
Налог на имущество
Ежегодный имущественный налог обязаны платить все собственники недвижимости до 1 декабря.
Ставки
Зависят от кадастровой стоимости объекта и колеблются от 0,1% до 2%.
Льготные категории (15 групп)
- пенсионеры и предпенсионеры;
- инвалиды и семьи с детьми-инвалидами;
- участники боевых действий и др.
Льгота распространяется на один объект недвижимости по выбору владельца - неважно, квартира это или дом, дорогой или скромный.
Налоговые вычеты по площади
- квартира или часть дома — минус 20 м²;
- комната — минус 10 м²;
- индивидуальный дом — минус 50 м².
Пример: собственники студии 20 м² или дома 50 м² при правильном оформлении освобождаются от налога полностью.
Налог при продаже жилья
Ключевой способ сэкономить — учитывать срок владения.
- 3 года - для квартир, полученных безвозмездно (наследство, дарение) или если это единственное жильё;
- 5 лет - для объектов по договору купли-продажи.
Для новостроек срок владения считается не с даты регистрации, а с момента оплаты квартиры застройщику.
Если нужно продать раньше срока
- применить формулу "доход минус расход";
- в расходы включить: договор купли-продажи, чеки на ремонт (особенно если квартира сдавалась с черновой отделкой);
- воспользоваться фиксированным вычетом в 1 млн рублей - подходит для недорогих объектов.
Таблица: как экономить на налогах
|Ситуация
|Как снизить налог
|Дарение/наследство
|Освобождение для близких родственников
|Имущественный налог
|Льготы для льготников, вычеты по площади
|Продажа жилья
|Выдержать срок 3/5 лет или оформить расходы
Кто освобождается от налога при наследстве?
Близкие родственники и члены семьи.
Можно ли уменьшить налог при продаже квартиры в новостройке?
Да, если сохранить документы о затратах на ремонт и отделку.
Обязательно ли пенсионеру платить налог на имущество?
Нет, льгота действует на один выбранный объект.
Закон даёт вполне реальные и законные способы снизить налоговую нагрузку на недвижимость — от льгот при дарении и наследовании до вычетов по площади и уменьшения базы при продаже. Но эти возможности сработают только при грамотной подготовке: соблюдайте сроки, храните все подтверждающие документы и заранее планируйте сделки — тогда налоги можно оптимизировать законно и спокойно.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru