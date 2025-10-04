Аллергия и бронхоспазм вместо лечения: масла опасны для детского дыхания

Многие родители стараются лечить простуду у ребёнка "натуральными методами" и часто прибегают к использованию эфирных масел. Однако врачи предупреждают: такая практика не только бесполезна, но и может быть опасна для здоровья малыша.

"Большую часть из таких масел добавлять в небулайзер категорически нельзя. Они приводят к тому, что у ребенка начинается аллергия. Доказанного лечебного эффекта у таких процедур нет", — пояснила врач-отоларинголог Людмила Джапаридзе.

Чем опасны эфирные масла

Некоторые родители используют масла для ингаляций через небулайзер. Но подобные эксперименты могут вызвать аллергию, бронхоспазм или отёк дыхательных путей. Кроме того, в отличие от аптечных растворов, у эфирных масел нет доказанной эффективности при лечении респираторных инфекций.

Не менее рискованно смазывать слизистую носа маслами. Плёнка, которая образуется на поверхности, блокирует работу ресничек — естественного барьера дыхательных путей. В результате микробы и вирусы легче закрепляются на слизистой, что повышает вероятность осложнений.

Сравнение: традиционные и сомнительные методы лечения простуды у детей