Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Бутылочка эфирного масла и свеча
Бутылочка эфирного масла и свеча
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 7:30

Аллергия и бронхоспазм вместо лечения: масла опасны для детского дыхания

Отоларинголог Людмила Джапаридзе: эфирные масла опасны для детей при простуде

Многие родители стараются лечить простуду у ребёнка "натуральными методами" и часто прибегают к использованию эфирных масел. Однако врачи предупреждают: такая практика не только бесполезна, но и может быть опасна для здоровья малыша.

"Большую часть из таких масел добавлять в небулайзер категорически нельзя. Они приводят к тому, что у ребенка начинается аллергия. Доказанного лечебного эффекта у таких процедур нет", — пояснила врач-отоларинголог Людмила Джапаридзе.

Чем опасны эфирные масла

Некоторые родители используют масла для ингаляций через небулайзер. Но подобные эксперименты могут вызвать аллергию, бронхоспазм или отёк дыхательных путей. Кроме того, в отличие от аптечных растворов, у эфирных масел нет доказанной эффективности при лечении респираторных инфекций.

Не менее рискованно смазывать слизистую носа маслами. Плёнка, которая образуется на поверхности, блокирует работу ресничек — естественного барьера дыхательных путей. В результате микробы и вирусы легче закрепляются на слизистой, что повышает вероятность осложнений.

Сравнение: традиционные и сомнительные методы лечения простуды у детей

Метод Эффективность Риски
Ингаляции с физиологическим раствором Увлажняют слизистую, облегчают дыхание Безопасны при правильном применении
Эфирные масла в небулайзере Нет доказанной пользы Аллергия, бронхоспазм
Смазывание носа маслами Неэффективно Нарушение очистки дыхательных путей, осложнения

Советы шаг за шагом: как безопасно лечить простуду у ребёнка

  1. При насморке использовать солевые растворы или специальные спреи для детей.

  2. Поддерживать в комнате оптимальную влажность (40-60%) и температуру воздуха (18-22 °C).

  3. Давать ребёнку достаточно жидкости для предотвращения обезвоживания.

  4. При повышенной температуре и плохом самочувствии обращаться к педиатру.

  5. Не применять эфирные масла без рекомендации врача.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: добавлять эфирные масла в небулайзер.
    Последствие: аллергия, отёк дыхательных путей.
    Альтернатива: ингаляции с физраствором.

  • Ошибка: смазывать нос ребёнку маслами.
    Последствие: блокировка ресничек, ухудшение дыхания.
    Альтернатива: промывания солевым раствором.

  • Ошибка: лечить простуду только "народными средствами".
    Последствие: риск осложнений и затянутое выздоровление.
    Альтернатива: комбинировать домашний уход с медицинскими рекомендациями.

А что если ребёнок часто болеет?

В этом случае важно не экспериментировать, а пройти полноценное обследование у педиатра и отоларинголога. Частые простуды могут быть связаны с аденоидами, сниженным иммунитетом или аллергическими реакциями.

FAQ

Можно ли капать масла в нос ребёнку?
Нет. Это опасно для слизистой и может привести к осложнениям.

Какие ингаляции можно делать детям при простуде?
Солевые растворы или по назначению врача специальные препараты.

Есть ли безопасные способы применения масел?
Их можно использовать только в виде ароматизации воздуха, и то без контакта с дыхательными путями ребёнка.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врачи Хана Патель и Ханна Шор: контроль сна вызывает бессонницу сегодня в 6:26

Чем больше стараешься уснуть, тем хуже спишь: враги сна живут в голове

Ортосомния, тревожность и сбой режима часто мешают уснуть. Узнайте советы врачей, которые помогут наладить сон без лишнего контроля.

Читать полностью » Лишний вес остаётся угрозой для здоровья и сокращает продолжительность жизни — Александр Симаков сегодня в 6:18

Толстый кошелёк не спасёт от толстого живота: ожирение списывает годы без спроса

Ожирение сокращает жизнь на 3-10 лет и связано с диабетом, сердечно-сосудистыми болезнями и раком. Узнайте, как вовремя остановить опасные последствия.

Читать полностью » Гастроэнтеролог Елена Пехотина: поздний ужин повышает риск ожирения и проблем с ЖКТ сегодня в 5:23

Три часа до сна — золотое правило: нарушите, и здоровье сдаст позиции

Поздний ужин может привести не только к набору веса, но и к проблемам с ЖКТ и сном. Узнайте, почему врачи советуют есть за три часа до сна.

Читать полностью » Кардиолог Ольга Савонина: аритмия после еды может указывать на болезни сердца и ЖКТ сегодня в 4:19

Аритмия за столом: тревожный симптом, связанный не только с сердцем

Сердце может реагировать на пищу не хуже желудка. Узнайте, почему аритмия после еды — это тревожный сигнал, который нельзя игнорировать.

Читать полностью » Врач-диетолог Анна Басова: усталость ребёнка связана с нехваткой витаминов сегодня в 3:08

Тусклые волосы, ломкие ногти и капризы: организм ребёнка подаёт тревожные знаки

Усталость, потеря интереса к учёбе и частые простуды могут быть не капризами, а сигналами нехватки витаминов у ребёнка.

Читать полностью » Кардиолог Юрий Конев: хронический стресс повышает риск сердечной недостаточности сегодня в 2:03

Вы думаете о курении и алкоголе, но сердце убивают совсем другие привычки

Жирная еда, соль и хронический стресс незаметно подрывают работу сердца. Узнайте, какие продукты помогают сосудам оставаться здоровыми.

Читать полностью » Нарколог Эмма Рогова: отказ от алкоголя снижает риск сердечных болезней сегодня в 1:10

Алкоголь рвёт сердце на части: даже редкие застолья могут обернуться бедой

Даже небольшие дозы алкоголя могут привести к серьёзным проблемам с сердцем. Узнайте, почему врачи советуют полный отказ от спиртного.

Читать полностью » Врач Алексей Хухрев: с похолоданием клещи становятся агрессивнее сегодня в 0:14

Клещи оживают снова: осенний лес готовит ловушку до первых морозов

Осень не гарантирует свободу от укусов клещей. Узнайте, почему они становятся «злее» в прохладные месяцы и как правильно защититься.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Для защиты семян рекомендуют использовать герметичные банки и влагопоглотители
Авто и мото

Автостат: продажи новых машин в России в сентябре упали на 19%
Питомцы

Ветеринары: морским свинкам чистят уши только при загрязнении или запахе
Красота и здоровье

Полезные жиры и белок в тыквенных семечках насыщают организм и восстанавливают ткани
Технологии

Goldman Sachs: интернет-данные для обучения ИИ практически исчерпаны
Садоводство

Жимолость морозостойкая, урожайная и декоративная культура, которая плодоносит на даче десятилетиями
Наука

Космические лучи оставили аномалию в океанической коре Земли десять миллионов лет назад
Спорт и фитнес

Ягодичный мостик и поза кобры укрепляют мышцы спины и уменьшают дискомфорт — эксперты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet