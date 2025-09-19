Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Джулиан Феллоуз
© commons.wikimedia.org by Chris McAndrew is licensed under CC BY 3.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 5:44

Руки как марионетки: как сценарист "Аббатства Даунтон" обманул болезнь и вернул себе творчество

Создатель "Аббатства Даунтон" Джулиан Феллоуз рассказал о лечении эссенциального тремора с помощью ультразвука под МРТ

Создатель "Аббатства Даунтон" и "Позолоченного века" Джулиан Феллоуз откровенно рассказал о своей борьбе с эссенциальным тремором — заболеванием, которое приводит к дрожанию рук и лишает возможности выполнять простые бытовые действия. Его история — это пример того, как медицина и современные технологии способны вернуть человеку радость творчества и полноценную жизнь.

Когда болезнь становится препятствием

Феллоуз впервые заметил симптомы в возрасте чуть старше шестидесяти. Сначала он не придавал значения мелкой дрожи в руках, списывая всё на усталость или особенности самочувствия. Но со временем стало ясно: речь идёт о хроническом заболевании, которое не проходит.

"В начале я был в отрицании и говорил "О, что это со мной сегодня"", — вспомнил сценарист.

Постепенно проявления усилились. Обычные действия вроде застегивания пуговиц или завязывания галстука превратились в испытание. Даже запонки норовили упасть из-за неконтролируемого движения.

"Застегивать пуговицы, завязывать галстук — все превращалось в муку. Запонки слетали. Это очень, очень угнетает и расстраивает — и может стать настоящим бременем", — отметил Феллоуз.

Поиски выхода

Врачи предупредили, что полностью избавиться от тремора невозможно. Однако для Феллоуза такой вариант был неприемлем: дрожь грозила лишить его возможности писать и печатать. Именно работа с текстом — основа его профессии и часть личности.

Обладатель премии "Оскар" решился на экспериментальное лечение — неинвазивную операцию с использованием ультразвука и магнитно-резонансной томографии.

Как проходит процедура

Методика предполагает, что на голову пациента надевают специальный металлический каркас, фиксирующий положение головы. Затем человек помещается в аппарат МРТ, где врач под контролем изображения воздействует сфокусированным ультразвуком на участок мозга, отвечающий за тремор. По сути, эта зона "выжигается", что блокирует патологические сигналы.

Феллоуз признавался, что сама идея казалась ему пугающей. Но результат превзошёл ожидания: улучшения проявились сразу. Уже во время процедуры дрожь в правой руке заметно уменьшилась.

"Моя жизнь теперь куда более нормальная", — заявил он после операции.

Таблица сравнения

Метод лечения Особенности Эффективность Риски
Медикаменты Подавляют симптомы, требуют постоянного приёма Средняя Побочные эффекты, снижение работоспособности
Глубокая стимуляция мозга (имплантация электродов) Хирургическое вмешательство Высокая Инфекции, необходимость замены батареи
Сфокусированный ультразвук под МРТ Без разрезов, воздействие на очаг Высокая Ограниченное число центров, возможные осложнения

Советы шаг за шагом

  1. При первых симптомах дрожи обратитесь к неврологу.

  2. Пройдите полное обследование, чтобы исключить другие болезни.

  3. Попробуйте медикаментозное лечение под контролем врача.

  4. Если таблетки не помогают — уточните возможность ультразвуковой терапии.

  5. Изучите отзывы пациентов и опыт клиники, где планируется процедура.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать симптомы → Усиление тремора, потеря навыков письма → Своевременная консультация у специалиста.

  • Принимать лекарства без контроля → Побочные эффекты, ухудшение состояния → Регулярное наблюдение и корректировка дозы.

  • Отказаться от современных методик → Прогрессирование болезни → Рассмотреть ультразвуковую терапию или стимуляцию мозга.

А что если…

А что если бы Феллоуз не решился на процедуру? Вероятно, ему пришлось бы отказаться от рукописных заметок и значительно ограничить творческую работу. Его сценарии создавались бы исключительно при помощи диктовки или ассистентов. Возможно, это повлияло бы и на темп работы над сериалами.

FAQ

Как выбрать метод лечения тремора?
Лучше всего опираться на рекомендации невролога, учитывая тяжесть симптомов и общее состояние здоровья.

Сколько стоит ультразвуковая операция?
Цена варьируется: в Европе и США — десятки тысяч долларов. В России стоимость зависит от конкретной клиники и региона.

Что лучше — медикаменты или операция?
При лёгком треморе помогают лекарства. Но если симптомы серьёзно мешают жизни, врачи часто рекомендуют хирургические методы.

Мифы и правда

  • Миф: тремор развивается только у пожилых.
    Правда: болезнь может проявиться и в молодости, хотя чаще встречается после 40.

  • Миф: это просто нервное напряжение.
    Правда: эссенциальный тремор — неврологическое расстройство, не связанное напрямую со стрессом.

  • Миф: операция опаснее болезни.
    Правда: современные методы позволяют минимизировать риски и вернуть качество жизни.

