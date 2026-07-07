Эфирные масла на солнце запускают опасный эффект: вот что может появиться на коже вместо загара

Использование эфирных масел перед выходом на солнце несет серьезные риски для здоровья кожи, заявила изданию NewsInfo косметолог, руководитель клиники Василина Миронова. Большинство таких продуктов обладают фотоактивными свойствами и при контакте с ультрафиолетом могут спровоцировать опасные последствия.

Эксперт подчеркнула, что нанесение высококонцентрированных компонентов на открытом солнце абсолютно недопустимо. При выборе средств для ухода важно избегать ошибок, которые провоцируют преждевременное старение кожи.

"Фототоксическая реакция — это наиболее распространенное и серьезное последствие. Некоторые эфирные масла содержат компоненты, например, фурокумарины, которые при контакте с ультрафиолетовыми лучами становятся чрезвычайно реактивными. Это может привести к сильным солнечным ожогам, кожа может покраснеть, опухнуть, появится жжение, зуд и даже волдыри", — отметила бьюти-эксперт.

Специалист уточнила, что среди последствий также выделяют гиперпигментацию, дерматиты и аллергические реакции. Кроме того, некоторые вещества нарушают защитный барьер, что способствует чрезмерной потере влаги. Чтобы избежать проблем с лицом, следует учитывать опасные бьюти-привычки, провоцирующие стойкие коричневые пятна.

Эксперт добавила, что наиболее фототоксичными являются цитрусовые масла — лайм, лимон, бергамот, грейпфрут, лаванда, корица. При этом важно помнить, что правильный уход в жаркое время года требует системного подхода, а не случайного использования активных ингредиентов.

"Такие масла, как масло моркови или облепихи, иногда упоминаются как подготовка к загару или уход после загара, благодаря своим питательным и регенеративным свойствам. Но эти масла не ускоряют выработку меланина и не делают загар более красивым. Их действие направлено на улучшение состояния кожи. Даже эти масла стоит использовать с крайней осторожностью, в разбавленном виде и не перед выходом на солнце", — пояснила косметолог.

Вместо экспериментов с чистыми эфирами специалист советует применять базовые масла в низкой концентрации — не более одного-двух процентов. При использовании солнцезащитных средств также необходимо вовремя обновлять защитный слой. Также эксперты предупреждают, что вопрос о замене кремов растительными жирами часто становится почвой для распространенных мифов, которые вредят здоровью.

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