Витаминная бомба
© freepik is licensed under public domain
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 22:50

Осень крадёт здоровье незаметно: какие минералы уходят первыми

Осенью организму чаще всего не хватает магния, кальция и меди

Здоровое питание — основа крепкого иммунитета и хорошего самочувствия. Но даже если рацион кажется продуманным, осенью организму может не хватать ряда веществ. Укороченный световой день, стресс, похолодание и сезонные вирусы повышают потребность в витаминах и минералах. Многие думают лишь о снижении сахара и жиров, но забывают о других жизненно важных компонентах.

"В основном они думают об ограничении жиров и сахаров, что важно", — сказала диетолог Анита Рант.

Эксперты напоминают: микроэлементы влияют не только на энергию и настроение, но и на качество сна, здоровье костей и сосудов. А осенью нагрузка на организм выше обычного, поэтому игнорировать добавки не стоит.

Основные элементы, на которые стоит обратить внимание

  • Магний — отвечает за работу мышц, передачу нервных импульсов и крепкий сон.
  • Кальций — строительный материал для костей и зубов.
  • Медь — участвует в выработке коллагена и поддерживает кожу в тонусе.

"Особенно это касается необходимых витаминов и минералов, которые люди все равно получают мало, даже приложив все усилия", — подчеркнула Анита Рант.

Сравнение продуктов и их содержания

Элемент

Основные продукты

Сколько нужно в день

Реальное потребление

Магний

миндаль, коричневый рис, абрикосы

300-420 мг

редко достигается нормой

Кальций

молочные продукты, брокколи, кунжут

1000-1200 мг

часто ниже нормы у веганов и людей с непереносимостью лактозы

Медь

морепродукты, семена, орехи, субпродукты

1-2 мг

часто недооценённый элемент

Советы шаг за шагом

  1. Начните день со стакана минеральной воды, обогащённой магнием.
  2. Включайте в рацион орехи (миндаль, кешью), семена подсолнечника и зелёные овощи.
  3. Если не употребляете молочные продукты, подберите кальциевые добавки или используйте соевое молоко с добавлением минералов.
  4. Раз в неделю добавляйте морепродукты — креветки, мидии или лосось.
  5. Пройдите анализ крови на микроэлементы — это поможет точно понять, чего не хватает.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорировать магний.
    Последствие: Судороги, бессонница.
    Альтернатива: Минеральная вода с магнием или добавки в капсулах.
  • Ошибка: Исключить молочные продукты без замены.
    Последствие: Хрупкость костей.
    Альтернатива: Кальций в таблетках или растительные источники с биодобавками.
  • Ошибка: Не обращать внимания на медь.
    Последствие: Проблемы с кожей и сердцем.
    Альтернатива: Морепродукты, орехи или специальные комплексы.

А что если…

Если человек полностью полагается только на питание, то вероятность дефицита сохраняется. Даже при богатом рационе невозможно съесть ежедневно несколько килограммов фруктов или круп, чтобы покрыть суточную норму. Поэтому добавки — это не прихоть, а инструмент баланса.

Плюсы и минусы добавок

Плюсы

Минусы

Удобно восполняют дефицит

При неправильном выборе возможна передозировка

Не зависят от сезона

Стоимость качественных комплексов может быть высокой

Контролируемая дозировка

Требуется консультация врача для точности

Повышают иммунитет и энергию

Не заменяют полноценное питание

FAQ

Как выбрать витаминные комплексы осенью?
Опирайтесь на анализы крови и рекомендации врача. Лучше выбирать добавки с простым составом, где точно указано количество минералов.

Сколько стоит курс добавок?
Цена зависит от бренда: базовые комплексы начинаются от 500 рублей за месяц, специализированные — от 1500 рублей.

Что лучше — натуральные продукты или аптечные капсулы?
Продукты всегда в приоритете, но капсулы позволяют точно восполнить дефицит без лишних калорий.

Мифы и правда

  • Миф: Если я ем овощи и фрукты, добавки не нужны.
    Правда: Сезонность и бедность почв снижают количество минералов в продуктах.
  • Миф: Минералы в капсулах плохо усваиваются.
    Правда: Современные формы (хелаты, цитраты) усваиваются так же, как из пищи.
  • Миф: Приём кальция вызывает камни в почках.
    Правда: Риск связан не с кальцием, а с его неправильным сочетанием без витамина D.

3 интересных факта

  1. Всего 136 граммов миндаля покрывают суточную норму магния.
  2. Кальций лучше усваивается вечером, поэтому эксперты советуют принимать его на ночь.
  3. Медь участвует в выработке меланина, влияя на цвет волос и кожи.

Исторический контекст

В разные эпохи подход к минералам менялся. В античности врачи назначали морскую воду для восполнения микроэлементов. В Средние века широко использовали печень и субпродукты, богатые медью и железом. В XIX веке начали промышленное производство минеральных вод, а в XX — массовый выпуск витаминных комплексов. Сегодня сочетание старых и новых подходов помогает поддерживать здоровье круглый год.

