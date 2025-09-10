Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:22

Пылесос с ароматизатором или обычный? Как не переплачивать за ненужные "фишки" в бытовой технике

Переплата за бытовую технику: какие функции действительно важны, а какие — маркетинговые уловки

Производители бытовой техники постоянно предлагают новые функции, которые заявляются как "уникальные" и "необходимые". Однако за добавление каждого дополнительного элемента цена устройства может значительно возрасти. Важно понять, какие функции действительно нужны, а за какие не стоит платить лишние деньги. Разберем, на что стоит обращать внимание при покупке, а на чем можно сэкономить.

Пылесос
Сегодня существует множество видов пылесосов: от роботизированных до простых ручных моделей. Основные характеристики, на которые стоит обращать внимание, — это мощность всасывания и маневренность. Это определяет, насколько хорошо пылесос справляется с уборкой и как легко им пользоваться. Для больших квартир стоит обратить внимание на длину шнура, а для компактных помещений — на удобство и размер устройства.

Не стоит переплачивать за:

  • Ароматизацию воздуха. Эффект от ароматизаторов быстро исчезает, а цена на такие модели часто значительно выше.
  • Прозрачный корпус. Хотя выглядит красиво, со временем он теряет эстетический вид из-за накопившейся грязи.
  • Функцию мойки. Мойка пылесосом требует тщательной очистки устройства, и если не ухаживать за ним, может появиться неприятный запах.
  • Ультрафиолетовую лампу. Эффект от ультрафиолетового излучения минимален, так как для его действия нужно долго держать щетку на одном месте.

Стиральная машина
Когда выбираете стиральную машину, важно обратить внимание на размеры, энергоэффективность и вместимость барабана. Рекомендуемая модель — с классом энергоэффективности А+.

Не стоит переплачивать за:

  • Чрезмерное количество программ. Множество "специальных" программ часто можно заменить самостоятельно, подстроив параметры — температуру и количество оборотов.
  • Стиральная машина с паром и сушка. Сушка увеличивает цену машины в два раза, а паровую стирку можно легко заменить обычной стиркой при высокой температуре.
  • Высокий класс стирки. Качество стирки зависит не только от машины, но и от выбранного порошка.

Холодильник
При выборе холодильника обращайте внимание на энергоэффективность и покрытия, поглощающие запахи. Важно, чтобы холодильник был достаточно вместительным для ваших нужд.

Не стоит переплачивать за:

  • Генератор льда. Простые формочки для льда займут меньше места и не повысит стоимость.
  • Витамины C для фруктов и овощей. Такие системы, обещающие "генерацию витаминов", не влияют значительно на сохранение продуктов.

Посудомоечная машина
Для посудомоечной машины важны функции, такие как быстрая мойка и ополаскивание, которые помогут сэкономить воду и время.

Не стоит переплачивать за:

  • Избыточные дополнительные программы. Большинство моделей обладают необходимыми 4-6 программами, а дополнительные редко используются.
  • Высокий класс энергоэффективности. Модели с А++ стоит покупать только если вы моете посуду несколько раз в день.
  • Ионизация воды серебром. Горячая вода и моющие средства эффективно борются с бактериями, и для этого не обязательно платить за ионизацию.

Духовой шкаф
При выборе духового шкафа важно учитывать функции, которые действительно улучшат опыт готовки.

Не стоит переплачивать за:

  • Программы для приготовления определенных блюд. Эти функции не всегда необходимы, так как температуру и время можно установить вручную.
  • Пиролитическую самоочистку. Хотя это удобно, но такие духовки стоят значительно дороже и потребляют много электроэнергии.
  • Парогенератор с углублением в духовом шкафу. Простейшее решение — поставить контейнер с водой, что принесет тот же эффект, но без переплат.

Заключение
Выбирая бытовую технику, важно помнить, что многие дополнительные функции — это скорее маркетинговые уловки, чем необходимое дополнение. Сосредоточьтесь на тех характеристиках, которые действительно влияют на эффективность работы устройства, и избегайте переплаты за несущественные особенности.

