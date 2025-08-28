Фитнес не только для тела: упражнения, которые омолаживают лицо

Фитнес-тренер Иванна Идуш поделилась упражнениями, которые помогут сохранить здоровье, красоту и молодость. По её словам, регулярные тренировки важны не только для тела, но и для лица.

Гимнастика для лица

По словам специалиста, такие упражнения активизируют мышцы и положительно влияют на внешний вид:

улучшают кровообращение,

ускоряют лимфоток,

повышают упругость тканей.

"Мышцы — это основа здоровья, они отвечают за красоту, форму и упругость, и лицо не является исключением", — отметила Идуш.

Работа над осанкой

Тренер подчеркнула, что правильная осанка играет огромную роль в женской привлекательности:

предотвращает наклон головы вперёд и "опущение" лица,

поддерживает форму груди,

снижает риск сутулости и сопутствующих проблем со спиной.

Чтобы увидеть результат, необходима грамотно составленная программа и регулярные занятия.