Фитнес не только для тела: упражнения, которые омолаживают лицо
Фитнес-тренер Иванна Идуш поделилась упражнениями, которые помогут сохранить здоровье, красоту и молодость. По её словам, регулярные тренировки важны не только для тела, но и для лица.
Гимнастика для лица
По словам специалиста, такие упражнения активизируют мышцы и положительно влияют на внешний вид:
- улучшают кровообращение,
- ускоряют лимфоток,
- повышают упругость тканей.
"Мышцы — это основа здоровья, они отвечают за красоту, форму и упругость, и лицо не является исключением", — отметила Идуш.
Работа над осанкой
Тренер подчеркнула, что правильная осанка играет огромную роль в женской привлекательности:
- предотвращает наклон головы вперёд и "опущение" лица,
- поддерживает форму груди,
- снижает риск сутулости и сопутствующих проблем со спиной.
Чтобы увидеть результат, необходима грамотно составленная программа и регулярные занятия.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru