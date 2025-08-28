Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Переломный момент в спорте
Переломный момент в спорте
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:03

Фитнес не только для тела: упражнения, которые омолаживают лицо

Фитнес-тренер Иванна Идуш рассказала об упражнениях для сохранения молодости и красоты

Фитнес-тренер Иванна Идуш поделилась упражнениями, которые помогут сохранить здоровье, красоту и молодость. По её словам, регулярные тренировки важны не только для тела, но и для лица.

Гимнастика для лица

По словам специалиста, такие упражнения активизируют мышцы и положительно влияют на внешний вид:

  • улучшают кровообращение,
  • ускоряют лимфоток,
  • повышают упругость тканей.

"Мышцы — это основа здоровья, они отвечают за красоту, форму и упругость, и лицо не является исключением", — отметила Идуш.

Работа над осанкой

Тренер подчеркнула, что правильная осанка играет огромную роль в женской привлекательности:

  • предотвращает наклон головы вперёд и "опущение" лица,
  • поддерживает форму груди,
  • снижает риск сутулости и сопутствующих проблем со спиной.

Чтобы увидеть результат, необходима грамотно составленная программа и регулярные занятия.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ханна Иден: практика Animal Flow сочетает элементы йоги и силовых упражнений сегодня в 16:10

Тренировка, которая превращает тело в хищника: неожиданный эффект Animal Flow

Animal Flow объединяет гибкость йоги и силу тренировок с собственным весом. Узнай, как за 20 минут почувствовать тело по-новому.

Читать полностью » Тренер Джоди Ранд перечислила главные факторы, замедляющие восстановление после нагрузок сегодня в 15:50

Таймер здоровья: сколько на самом деле нужно телу, чтобы отдохнуть после нагрузок

Успех в спорте зависит не только от тренировок. Узнайте, сколько времени нужно для восстановления мышц и какие привычки ускорят этот процесс.

Читать полностью » Фитнес-тренер Каролина Араухо описала трёхэтапную программу тренировки ног сегодня в 15:10

20 минут, которые заменяют час в зале: неожиданный эффект простой скакалки

20 минут — и ноги будут гореть! Узнайте, как сочетание скакалки и простых упражнений превращается в эффективный комплекс для силы и кардио.

Читать полностью » Фитнес-эксперт Герасимова: регулярные тренировки по боксу снижают риск стресса и выгорания сегодня в 14:18

Спорт, который помогает решать офисные задачи быстрее

Фитнес-эксперт объяснила, почему бокс полезен не только для здоровья, но и для карьеры: он развивает силу, стрессоустойчивость и стратегическое мышление.

Читать полностью » Тренер Сулим: планка, берпи и вакуум ускоряют процесс жиросжигания в области живота сегодня в 13:54

Плоский живот требует жертв: что придётся изменить в питании и тренировках

Фитнес-тренер объяснила, почему убрать пивной живот можно только с помощью диеты и упражнений, и назвала самые эффективные способы для результата.

Читать полностью » Ирина Ротач: отжимания укрепляют грудные мышцы, плечи и корпус сегодня в 12:51

Самое простое упражнение, которое заменяет тренажёрный зал

Фитнес-эксперт назвала отжимания ключевым упражнением для мышечного рельефа и объяснила, какие вариации помогут сделать тренировку максимально эффективной.

Читать полностью » Ольга Яблокова: бутылки с водой и книги подходят для силовых упражнений дома сегодня в 11:47

Гантели не нужны: чем заменить спортинвентарь для домашних тренировок

Фитнес-эксперт рассказала, чем заменить гантели дома: от бутылок с водой до книг. Простые предметы помогут провести полноценную тренировку без спортзала.

Читать полностью » Исследования: регулярные занятия тайцзи снижают вес и улучшают работу лёгких сегодня в 10:13

Минус 3 см на талии без жёстких диет: древняя практика удивила результатами

Тайцзи — древняя китайская практика с мягкими движениями. Исследования показали: она помогает уменьшить талию, нарастить мышцы и снизить стресс.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Медведева: с Загитовой мы не стали подругами, но можем встретиться за кофе
Дом

Пена для бритья предотвращает запотевание зеркал и заменяет бытовую химию
Еда

Брокколи содержит вещества, блокирующие усвоение кальция, железа и магния — мнение специалистов
Спорт и фитнес

Тренер рассказала, что есть до и после тренировки для похудения и энергии
Туризм

Доход санаториев Калининградской области превысил 1,1 млрд рублей
Еда

Кардиолог Кокин назвал продукты для здоровья сердца
Наука и технологии

Палеонтологи обнаружили мелкого травоядного динозавра в формации Винтон мелового периода
Питомцы

Эксперт Дарья Седикова объяснила, как правильно приучить собаку к кличке
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru