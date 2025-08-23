Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Freepik by senivpetro
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 23:05

Как избежать дорогого ремонта: 5 расходников, о которых все забывают

Что нужно менять в автомобиле для предотвращения поломок

Обслуживание автомобиля — это не только замена масла и фильтров. Многие водители упускают из виду важные детали, что может привести к серьезным проблемам. Как же избежать дорогостоящих ремонтов и продлить срок службы своего транспортного средства? Давайте разберемся.

Трансмиссионное масло: не забывайте о важном. Первое, о чем стоит помнить, — это трансмиссионное масло. Оно так же важно, как и моторное. Рекомендуется менять масло в автоматических трансмиссиях каждые 50-70 тысяч километров, а в механических — раз в 80-90 тысяч. Это поможет избежать преждевременного выхода из строя коробки передач.

Топливный фильтр: маленькая деталь, большие последствия. Многие автомобилисты забывают о замене топливного фильтра, хотя производители рекомендуют делать это каждые 25-30 тысяч километров. Несвоевременная замена может привести к загрязнению форсунок и негативно сказаться на работе двигателя.

Тормозная жидкость и антифриз: не оставляйте без внимания. Тормозная жидкость и антифриз также требуют регулярной замены, особенно после истечения гарантийного срока. Эти жидкости со временем теряют свои свойства, что может вызвать перегрев двигателя или отказ тормозов в критических ситуациях.

Жидкость в гидроусилителе руля: не забывайте о безопасности. Жидкость в гидроусилителе руля теряет свои свойства через 2 года или после 80-100 тысяч километров пробега. Регулярная замена поможет избежать серьезных поломок и обеспечит безопасность на дороге.

Антикоррозийная обработка: защита от ржавчины. Не менее важна антикоррозийная обработка днища автомобиля, особенно в условиях средней и северной России. Рекомендуется обновлять антикор раз в 2-3 года, чтобы защитить кузов от ржавчины и продлить срок службы автомобиля.

Регулярное обслуживание всех этих расходников поможет избежать серьезных проблем и затрат на ремонт. Не забывайте о них, чтобы ваш автомобиль служил вам долго и надежно.

