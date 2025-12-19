Если уж идти на корпоратив — пусть будет концерт: неожиданное признание сотрудников

Живой концерт популярного артиста и караоке оказались самыми желанными форматами корпоративных мероприятий для россиян. Музыкальная составляющая, как показывают опросы, всё чаще воспринимается сотрудниками не как формальность, а как ключевой элемент корпоративной культуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитические данные сервиса "Кион музыка" и онлайн-платформы hh. ru.

Концерт как идеальный корпоратив

Согласно результатам масштабного опроса, проведённого аналитиками hh. ru совместно с "Кион музыкой", более половины респондентов мечтают увидеть на корпоративе живое выступление артиста. Такой формат назвали наиболее привлекательным 57% участников исследования.

"57% опрошенных мечтают о концерте артиста вживую на корпоративе. Наиболее часто в ответах фигурировали такие исполнители, как Баста, Zivert, Леонид Агутин, Полина Гагарина, Дима Билан и группа Artik & Asti", — говорится в сообщении.

Всего в опросе приняли участие более 2 тыс. сотрудников из разных регионов и отраслей. При этом 70% респондентов считают, что корпоративные мероприятия должны быть неотъемлемой частью жизни компании.

Посещаемость и отношение сотрудников

Несмотря на высокий интерес к формату, участие в корпоративах остаётся выборочным. По данным исследования, 60% опрошенных сообщили, что их работодатели регулярно организуют корпоративные мероприятия, включая новогодние. Однако лишь 30% сотрудников посещают такие события постоянно.

Около 40% участвуют в корпоративах время от времени, а ещё порядка 30% предпочитают вовсе не принимать в них участие. Это, по мнению аналитиков, указывает на необходимость более гибкого подхода к формированию программ и учёта интересов разных групп сотрудников.

Караоке и музыкальные вкусы

Караоке как элемент корпоративной программы положительно воспринимают 45% участников опроса. Ещё 23% не участвуют в исполнении песен, но не возражают против такого формата. При этом 18% респондентов заявили о негативном отношении к караоке.

Среди самых популярных песен для совместного исполнения россияне назвали "Коня" группы "Любэ", "Батарейку" группы "Жуки", "Крошка моя" группы "Руки Вверх!", а также композиции Анны Asti, группы "Дискотека Авария" и Надежды Кадышевой.

Жанры и эпохи

Музыкальные предпочтения участников опроса оказались распределены достаточно равномерно. Современную музыку 2020-х годов выбрали 24% респондентов, а хиты 1990-2000-х годов — 23%. В жанровом разрезе лидирует поп-музыка, её предпочли 40% опрошенных.

Далее следуют рок (17%), классическая музыка (14%), электронная музыка (13%) и джаз (13%). Эти данные, как отмечают аналитики, подчёркивают разнообразие вкусов и сложность создания универсальной музыкальной программы для корпоративных мероприятий.